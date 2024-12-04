Новую купюру номиналом 5000 рублей представили в Приморье

Напомним, что на банкноте предыдущего образца был изображен соседствующий с Приморьем Хабаровск.



Новая купюра выполнена в едином стиле с банкнотами номиналов 200 и 2000 рублей, а также с обновленной 100-рублевой купюрой 2022 года. Преобладающий цвет новой банкноты остался красным — как и у её предшественницы 1997 года.