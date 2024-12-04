Новую купюру номиналом 5000 рублей представили в Приморье

Posted 4 декабря, 07:24
Published 4 декабря, 07:24
Modified 4 декабря, 07:24
Updated 4 декабря, 07:24
Обновленная купюра номиналом 5000 рублей официально была презентована заместителем председателя Банка России Беловым Сергеем Владимировичем в октябре 2023 года. Это часть масштабной программы по модернизации российских банковских билетов, направленной на повышение их качества, защищенности и долговечности.
С момента выпуска модернизированных банкнот некоторые жители выразили сомнения в подлинности новых денег. Кроме того, возник вопрос: почему обновленные купюры сначала появились на Алтае и в Пензе? По словам Олега Карепова, начальника Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России, это чисто логистический вопрос, связанный с транспортировкой и вводом в оборот новых банкнот.
Обновленная купюра номиналом 5000 рублей привлекает внимание своим дизайном и символикой, посвященной Уральскому федеральному округу. На ней можно заметить виды Екатеринбурга и элементы, касающиеся металлургической тематики. Кроме красочного дизайна, на купюре много отличительных знаков, при помощи которых можно определить подлинность: это водяные знаки, микротексты, мелкие графические элементы и т. д. Подробнее — на кадрах.
Напомним, что на банкноте предыдущего образца был изображен соседствующий с Приморьем Хабаровск.
Новая купюра выполнена в едином стиле с банкнотами номиналов 200 и 2000 рублей, а также с обновленной 100-рублевой купюрой 2022 года. Преобладающий цвет новой банкноты остался красным — как и у её предшественницы 1997 года.
Олег Карепов уточнил, что старые и новые банкноты останутся одинаково платежеспособными.
«Все организации обязаны принимать их», — подчеркнул Карепов.
К слову, с двухтысячной банкнотой с изображением моста во Владивостоке и началась серия, посвященная федеральным округам. Раньше в России была так называемая городская серия 1997 года, а теперь она посвящена федеральным округам и их культурным символам.
Банк России реализует ряд мероприятий, направленных на улучшение качества, безопасности и долговечности российских денежных знаков. В июне 2022 года регулятор представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей, а в октябре 2023 года — модернизированную банкноту номиналом 5000 рублей. В будущем планируется поэтапная модернизация банкнот образца 1997 года, включая номиналы 10, 50, 500 и 1000 рублей. В рамках этого процесса будут улучшены защитные элементы и разработан новый дизайн.