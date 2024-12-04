vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 04:08

Published 4 декабря, 04:08

Modified 4 декабря, 04:10

Updated 4 декабря, 04:10

Новые данные о зеленом ручейке во Владивостоке — официальный комментарий

Новые данные о зеленом ручейке во Владивостоке — официальный комментарий

4 декабря 2024, 04:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Дорога
Ярко-зеленый ручеек стал причиной беспокойства для жителей Владивостока. Что за вода льется из-под земли?

В новых медиа появились занятные кадры с ярко-зеленым ручейком. В дальневосточной столице на Русской вода вытекает прямо к проезжей части, сообщили очевидцы. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в Примводоканал, чтобы выяснить причины возникновения течи.

«Вытекает к дороге»: ярко-зеленый ручей взволновал жителей Владивостока — видео
Узнать подробнее

В пресс-службе организации сообщили, что ранее специалисты брали пробы. Анализ показал, что жидкость, которая взволновала жителей Владивостока, является грунтовыми водами. С чем связано изменение цвета воды — пока неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что течь канализации спровоцировала жуткий гололед в дальневосточной столице. Не только пробки осложнили утро владивостокцев. Каток на дороге тоже негативно сказался на трафике во Владивостоке.

Дорога покрылась льдом: канализацию прорвало во Владивостоке? — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Город встанет? Очередные работы проводят на важном участке во ВладивостокеИ пусть весь мир подождет: пробки сковали дороги Владивостока из-за гололеда — видеоСкользко и множество пробок: информация о ситуации на дорогах Владивостока — фото
#Новости#Общество#Дорога#Владивосток#Пробки#Примводоканал#Гололед#Приморский край#Трафик#Жители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика