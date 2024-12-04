Новые данные о зеленом ручейке во Владивостоке — официальный комментарий

Posted 4 декабря, 04:08
Published 4 декабря, 04:08
Modified 4 декабря, 04:10
Updated 4 декабря, 04:10
В новых медиа появились занятные кадры с ярко-зеленым ручейком. В дальневосточной столице на Русской вода вытекает прямо к проезжей части, сообщили очевидцы. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился за комментарием в Примводоканал, чтобы выяснить причины возникновения течи.
В пресс-службе организации сообщили, что ранее специалисты брали пробы. Анализ показал, что жидкость, которая взволновала жителей Владивостока, является грунтовыми водами. С чем связано изменение цвета воды — пока неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что течь канализации спровоцировала жуткий гололед в дальневосточной столице. Не только пробки осложнили утро владивостокцев. Каток на дороге тоже негативно сказался на трафике во Владивостоке.