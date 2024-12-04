НРА подтвердило рейтинг НОВИКОМа на уровне AA|ru| с прогнозом «стабильный»

НОВИКОМ входит в число 20 крупнейших банков России по размеру активов, которые к 1 октября 2024 года достигли 840 миллиардов рублей. Банк реализует стратегические инициативы и меры государственной поддержки, что укрепляет его позиции в приоритетных секторах экономики. Основу клиентской базы составляют ведущие российские высокотехнологичные компании. НОВИКОМ также активно взаимодействует с государственными органами и институтами развития.