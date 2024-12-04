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Posted 4 декабря, 11:16

Published 4 декабря, 11:16

Modified 4 декабря, 11:16

Updated 4 декабря, 11:16

НРА подтвердило рейтинг НОВИКОМа на уровне AA|ru| с прогнозом «стабильный»

НРА подтвердило рейтинг НОВИКОМа на уровне AA|ru| с прогнозом «стабильный»

4 декабря 2024, 11:16
Фото: НОВИКОМ.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило рейтинг банка НОВИКОМ, дочерней структуры госкорпорации «Ростех», на уровне AA|ru| с прогнозом «стабильный». Базовый рейтинг, который отражает собственную кредитоспособность НОВИКОМа, был повышен до уровня А|ru|.

Такая оценка связана с устойчивыми позициями банка в российском банковском секторе, обширной клиентской базой и значительной прибыльностью. НРА также отметило успешное интегрирование банка в бизнес-процессы основного акционера. Об этом пишет newstracker.ru.

НОВИКОМ входит в число 20 крупнейших банков России по размеру активов, которые к 1 октября 2024 года достигли 840 миллиардов рублей. Банк реализует стратегические инициативы и меры государственной поддержки, что укрепляет его позиции в приоритетных секторах экономики. Основу клиентской базы составляют ведущие российские высокотехнологичные компании. НОВИКОМ также активно взаимодействует с государственными органами и институтами развития.

Повышение базового рейтинга стало возможным благодаря качеству и диверсификации кредитного портфеля, прозрачному корпоративному управлению, эффективной организации управления рисками, а также высоким показателям рентабельности и операционной эффективности.

В период с января по сентябрь 2024 года НОВИКОМ получил чистую прибыль в размере 22,3 миллиарда рублей. Качество активов остаётся на высоком уровне: корпоративные кредиты составляют 76% от общей ссудной задолженности, а резервы полностью покрывают возможные риски.

НОВИКОМ продолжает развитие своей инфраструктуры. У него работает головной офис в Москве, пять филиалов и 24 дополнительных офиса, а также есть отделение на Кубе.

Планомерное развитие банка объясняется его тесным взаимодействием с акционером, всесторонней поддержкой и принятой стратегией. Об этом сообщила председатель правления банка и куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева. По её словам, оценки НРА свидетельствуют о росте стоимости вложений акционера в капитал банка.

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