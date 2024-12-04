Нужно срочно утепляться: мороз до -25°С ударит по Приморью в ближайшие часы

Posted 4 декабря, 09:43
Published 4 декабря, 09:43
Modified 4 декабря, 09:45
Updated 4 декабря, 09:45
Завтра, 5 декабря, в Приморье ожидается холодная погода из-за тропосферной ложбины. В центральных районах пройдет небольшой, местами умеренный снег, на дорогах возможны гололедица и снежный накат. Ветер западный, умеренный, а в некоторых местах — сильный. Температура воздуха ночью составит -4…-23°C, днем -1…-13°C.
Во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ночью и утром ветер умеренный до сильного. Температура ночью -6…-8°C, днем -1…-3°C.
В Уссурийске также ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью -10…-12°C, днем -2…-4°C.
В Находке прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ночью температура составит -5…-7°C, а днем -1…+1°C.