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Posted 4 декабря, 09:43

Published 4 декабря, 09:43

Modified 4 декабря, 09:45

Updated 4 декабря, 09:45

Нужно срочно утепляться: мороз до -25°С ударит по Приморью в ближайшие часы

Нужно срочно утепляться: мороз до -25°С ударит по Приморью в ближайшие часы

4 декабря 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Сильное похолодание ждёт некоторые районы Приморья. В других наоборот — станет теплее.

Завтра, 5 декабря, в Приморье ожидается холодная погода из-за тропосферной ложбины. В центральных районах пройдет небольшой, местами умеренный снег, на дорогах возможны гололедица и снежный накат. Ветер западный, умеренный, а в некоторых местах — сильный. Температура воздуха ночью составит -4…-23°C, днем -1…-13°C.

Во Владивостоке будет переменная облачность без осадков. Ночью и утром ветер умеренный до сильного. Температура ночью -6…-8°C, днем -1…-3°C.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью -10…-12°C, днем -2…-4°C.

В Находке прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ночью температура составит -5…-7°C, а днем -1…+1°C.

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