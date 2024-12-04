Обстоятельства жесткой посадки вертолета выясняют в Приморском крае — официально

Posted 4 декабря, 05:58
Published 4 декабря, 05:58
Modified 4 декабря, 06:00
Updated 4 декабря, 06:00
около 20 часов вертолет Robinson во время экскурсии с тремя пассажирами на борту резко снизился и совершил жесткую посадку.
«По предварительным данным пострадавших нет, судно получило повреждения», — сообщает старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
Транспортная прокуратура проводит проверку. Сотрудники прокуратуры проверяют, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов. Специалисты оценят соблюдение требований при подготовке воздушного судна к вылету, а также аэронавигационному обеспечению.
Прокуратура также проверит, проинформировал ли компетентные органы собственник организации, которой принадлежит вертолет, об авиапроисшествии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происшествие с вертолетом в Приморье начали расследовать.