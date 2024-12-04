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Posted 4 декабря, 05:58

Published 4 декабря, 05:58

Modified 4 декабря, 06:00

Updated 4 декабря, 06:00

Обстоятельства жесткой посадки вертолета выясняют в Приморском крае — официально

Обстоятельства жесткой посадки вертолета выясняют в Приморском крае — официально

4 декабря 2024, 05:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Вертолет
Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует расследование на месте происшествия.

около 20 часов вертолет Robinson во время экскурсии с тремя пассажирами на борту резко снизился и совершил жесткую посадку.

«По предварительным данным пострадавших нет, судно получило повреждения», — сообщает старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.

Транспортная прокуратура проводит проверку. Сотрудники прокуратуры проверяют, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов. Специалисты оценят соблюдение требований при подготовке воздушного судна к вылету, а также аэронавигационному обеспечению.

Прокуратура также проверит, проинформировал ли компетентные органы собственник организации, которой принадлежит вертолет, об авиапроисшествии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происшествие с вертолетом в Приморье начали расследовать.

ЧП с экскурсионным вертолетом в Приморском крае расследует прокуратура
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