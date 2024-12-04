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Posted 4 декабря, 01:25

Published 4 декабря, 01:25

Modified 4 декабря, 01:27

Updated 4 декабря, 01:27

Животное из Красной Книги попало в объектив фотоловушки в Приморском крае

Очень редкого и уязвимого ребёнка обнаружили в Приморском крае

4 декабря 2024, 01:25
Фото: amurleo_land.

Животное из Красной Книги попало в объектив фотоловушки в Приморском крае

Сюжет
Нацпарк "Земля леопарда"
Счастливый случай — так можно назвать кадр, сделанный фотоловушкой в национальном парке «Земля леопарда». В объектив попал детеныш одного из редчайших видов диких животных, занесённых в Красную Книгу.

В пресс-службе национального парка «Земля леопарда» рассказали: в объектив фотоловушки попал не простой малыш, а детёныш амурского горала.

— Это один из самых редких представителей подсемейства козлиных. Включён в Международную Красную книгу со статусом «Уязвимый», — пояснили специалисты нацпарка.

Также в заповеднике сообщили: горалы редко, очень редко попадаются на глаза людям, да что там — даже в объектив фотокамер. Они чрезвычайно скрытные животные, держатся кучкой, небольшими группировками, и численность особей в каждой определить весьма непросто.

И приморцам очень повезло, что такая группировка живёт и на территории «Земли леопарда» — ну вы посмотрите, какой очаровательный малыш! Лапочка же!

Фото: amurleo_land

Одного горала от другого отличают по рогам, они индивидуальны, — рассказали в «Земле леопарда». — Но перед нами — детеныш, и рога у него еще не выросли. Словом, малыш без паспорта. И большая удача, что он стал звездой фотоловушки.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каких еще редких животных нашли в заповеднике.

Такие только в Приморье: колонию редких животных нашли в дальневосточном заповеднике
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#Новости#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Живая природа#Приморье
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