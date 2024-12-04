Очень редкого и уязвимого ребёнка обнаружили в Приморском крае

Posted 4 декабря, 01:25
Published 4 декабря, 01:25
Modified 4 декабря, 01:27
Updated 4 декабря, 01:27
В пресс-службе национального парка «Земля леопарда» рассказали: в объектив фотоловушки попал не простой малыш, а детёныш амурского горала.
— Это один из самых редких представителей подсемейства козлиных. Включён в Международную Красную книгу со статусом «Уязвимый», — пояснили специалисты нацпарка.
Также в заповеднике сообщили: горалы редко, очень редко попадаются на глаза людям, да что там — даже в объектив фотокамер. Они чрезвычайно скрытные животные, держатся кучкой, небольшими группировками, и численность особей в каждой определить весьма непросто.
И приморцам очень повезло, что такая группировка живёт и на территории «Земли леопарда» — ну вы посмотрите, какой очаровательный малыш! Лапочка же!
— Одного горала от другого отличают по рогам, они индивидуальны, — рассказали в «Земле леопарда». — Но перед нами — детеныш, и рога у него еще не выросли. Словом, малыш без паспорта. И большая удача, что он стал звездой фотоловушки.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каких еще редких животных нашли в заповеднике.