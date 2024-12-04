Пассажиры чудом выжили: выяснились подробности ЧП с вертолетом в Приморье

В результате катастрофы вертолет сильно пострадал — хвостовая часть отделилась от кабины. По словам пассажиров, после аварии оставались заблокированы двери, пилот их не открыл. Людям пришлось самостоятельно выбираться из искореженного вертолета. После все пошли в сторону взлетной площадки — она была освещена, ее было видно. Мужчины планировали обратиться в травмпункт, но поняли, что серьезных травм не получили, поэтому медицинская помощь им не понадобилась.