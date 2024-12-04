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Posted 4 декабря, 05:33

Published 4 декабря, 05:33

Modified 4 декабря, 05:45

Updated 4 декабря, 05:45

Очевидцы рассказали об обстоятельствах аварии с вертолетом в Приморском крае

Пассажиры чудом выжили: выяснились подробности ЧП с вертолетом в Приморье

4 декабря 2024, 05:33
Фото: dvtransproc.

Очевидцы рассказали об обстоятельствах аварии с вертолетом в Приморском крае

Сюжет
Вертолет
Выяснились подробности происшествия с вертолетом в Приморском крае. Очевидцы предоставили фото с места происшествия одному из телеграм-каналов.

Авиакатастрофа случилась 1 декабря примерно в половину восьмого вечера. Три человека отправились на получасовую экскурсию на вертолете. Неполадки начались уже в конце полета — буквально за минуту до плановой посадки.

Всё случилось за какие-то сотни метров до взлетной площадки. По словам пассажиров, они слышали по трансляции, что пилот запросил посадку в течение минуты. После этого самолет резко снизился и ударился о землю. Видео с места поделились очевидцы.

В результате катастрофы вертолет сильно пострадал — хвостовая часть отделилась от кабины. По словам пассажиров, после аварии оставались заблокированы двери, пилот их не открыл. Людям пришлось самостоятельно выбираться из искореженного вертолета. После все пошли в сторону взлетной площадки — она была освещена, ее было видно. Мужчины планировали обратиться в травмпункт, но поняли, что серьезных травм не получили, поэтому медицинская помощь им не понадобилась.

Фото: Новиков Сталкер
«Один из пострадавших, Александр, мой знакомый. И судя по его рассказу, он вместе с другими пассажирами этого полета реально „родился в рубашке“. Вот так — приобретаешь экскурсию за несколько десятков тысяч рублей (этот полет стоил порядка 50 тысяч рублей), садишься в вертолет, абсолютно доверяя себя и свою жизнь пилоту и технике», — рассказывает о происшествии Дмитрий Новиков в своем телеграм-канале.

У пассажиров и лично у Дмитрия возникают вопросы: проходит ли техника, на которой проводят экскурсии, регулярный осмотр, насколько компетентен пилот, и есть у него навыки действий при внештатных ситуациях. Также, по словам Дмитрия, неизвестно, какую ответственность несет компания в случае внештатных ситуаций или катастроф.

Вертолетные экскурсии над Владивостоком достаточно популярны, ими нередко пользуются и жители города, и многочисленные иностранные туристы. К безопасности экскурсий у граждан начали появляться вопросы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о падении вертолета перед посадкой в Приморье.

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