vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 00:32

Published 4 декабря, 00:32

Modified 4 декабря, 00:34

Updated 4 декабря, 00:34

Подпорную стену на улице Спиридонова активно реконструируют во Владивостоке

Подпорную стену на улице Спиридонова активно реконструируют во Владивостоке

4 декабря 2024, 00:32
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Наш Город
Вблизи общежития Владивостокского судостроительного колледжа подходят к концу работы по обновлению подпорной стены, которая, по словам специалистов, прослужит более четверти века. Полное обрушение участка старой конструкции стало причиной экстренных мер по её восстановлению

История старой подпорной стены на Спиридонова, 40, во Владивостоке берет своё начало спустя несколько лет после открытия студенческой «общаги» — около 40 лет назад. По словам заведующей общежитием, за эти годы состояние стены существенно ухудшилось. Студенты, проживающие в общежитии, часто жаловались на непригодные условия — старая подпорная стена не выдерживала потоков воды, что приводило к постоянным лужам у входа. Состояние стены усугубилось после активных летне-осенних дождей текущего года, что в конечном итоге привело к её обрушению.

Вопросом реконструкции занялась администрация города. Работы начались 8 ноября.

Дмитрий Лобода, заместитель начальника управления городской среды администрации Владивостока, рассказал о необходимых мерах, которые были предприняты для решения проблемы.

«Данная стена находилась на контроле порядка двух лет, и по ней поступали обращения. Хотя большого риска не было заметно, но после сильных дождей случилось полное обрушение, что потребовало незамедлительных действий,» — сообщил Дмитрий Лобода.
Фото: vostokmedia.com

Новациям уделили особое внимание. Предыдущая стена была построена из массивных блоков ФБС, не выдержавших испытанием времени. Новая конструкция из универсальных дырчатых блоков (УДБ) не просто стабильней, она одинарно армирована и заливается бетоном, создавая практически монолитную структуру.

«Передущая подпорная стена была возведена по устаревшей технологии. Новая же стена фактически является монолитной, и ожидания её долговечности — более 25 лет,» — пояснил Лобода.

Помимо замены старой стены на новую, проект предусматривает устройство дренажной системы для предотвращения накопления воды и возможности её разрушающего действия.

«Основные причины обрушений прежних стен кроются в отсутствии поперечного дренажа, что теперь учтено,» — утверждает Лобода.
Фото: vostokmedia.com

Важным аспектом стало также обеспечение качества выполненных работ. Регулярные проверки специалистами гарантируют соответствие всему проекту и строительным нормам.

Обновление подпорной стены на улице Спиридонова демонстрирует использование современных технологий в решении инфраструктурных проблем города и подчеркивает важность своевременного реагирования на вызовы городской среды. Работы на этой улице — это часть более масштабного проекта по реконструкции подобных сооружений в городе.

По словам Лободы, в этом году также идет работа по реконструкции стены в районе Прапорщика Комарова, 27. На Спиридонова, 40, работы должны завершиться до конца года.

#Новости#Общество#Владивосток#Фото#Приморский край#Наш Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика