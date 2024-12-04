Подпорную стену на улице Спиридонова активно реконструируют во Владивостоке

Posted 4 декабря, 00:32
Published 4 декабря, 00:32
Modified 4 декабря, 00:34
Updated 4 декабря, 00:34
История старой подпорной стены на Спиридонова, 40, во Владивостоке берет своё начало спустя несколько лет после открытия студенческой «общаги» — около 40 лет назад. По словам заведующей общежитием, за эти годы состояние стены существенно ухудшилось. Студенты, проживающие в общежитии, часто жаловались на непригодные условия — старая подпорная стена не выдерживала потоков воды, что приводило к постоянным лужам у входа. Состояние стены усугубилось после активных летне-осенних дождей текущего года, что в конечном итоге привело к её обрушению.
Вопросом реконструкции занялась администрация города. Работы начались 8 ноября.
Дмитрий Лобода, заместитель начальника управления городской среды администрации Владивостока, рассказал о необходимых мерах, которые были предприняты для решения проблемы.
«Данная стена находилась на контроле порядка двух лет, и по ней поступали обращения. Хотя большого риска не было заметно, но после сильных дождей случилось полное обрушение, что потребовало незамедлительных действий,» — сообщил Дмитрий Лобода.
Новациям уделили особое внимание. Предыдущая стена была построена из массивных блоков ФБС, не выдержавших испытанием времени. Новая конструкция из универсальных дырчатых блоков (УДБ) не просто стабильней, она одинарно армирована и заливается бетоном, создавая практически монолитную структуру.
«Передущая подпорная стена была возведена по устаревшей технологии. Новая же стена фактически является монолитной, и ожидания её долговечности — более 25 лет,» — пояснил Лобода.
Помимо замены старой стены на новую, проект предусматривает устройство дренажной системы для предотвращения накопления воды и возможности её разрушающего действия.
«Основные причины обрушений прежних стен кроются в отсутствии поперечного дренажа, что теперь учтено,» — утверждает Лобода.
Важным аспектом стало также обеспечение качества выполненных работ. Регулярные проверки специалистами гарантируют соответствие всему проекту и строительным нормам.
Обновление подпорной стены на улице Спиридонова демонстрирует использование современных технологий в решении инфраструктурных проблем города и подчеркивает важность своевременного реагирования на вызовы городской среды. Работы на этой улице — это часть более масштабного проекта по реконструкции подобных сооружений в городе.
По словам Лободы, в этом году также идет работа по реконструкции стены в районе Прапорщика Комарова, 27. На Спиридонова, 40, работы должны завершиться до конца года.