Подпорную стену на улице Спиридонова активно реконструируют во Владивостоке

История старой подпорной стены на Спиридонова, 40, во Владивостоке берет своё начало спустя несколько лет после открытия студенческой «общаги» — около 40 лет назад. По словам заведующей общежитием, за эти годы состояние стены существенно ухудшилось. Студенты, проживающие в общежитии, часто жаловались на непригодные условия — старая подпорная стена не выдерживала потоков воды, что приводило к постоянным лужам у входа. Состояние стены усугубилось после активных летне-осенних дождей текущего года, что в конечном итоге привело к её обрушению.