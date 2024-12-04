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Posted 4 декабря, 05:58

Published 4 декабря, 05:58

Modified 4 декабря, 06:00

Updated 4 декабря, 06:00

Первое посещение спортзала стало роковым обстоятельством для жителя Приморья

Редкий случай в Приморье: после тренировки в зале парень провел месяц на гемодиализе

4 декабря 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney.

Первое посещение спортзала стало роковым обстоятельством для жителя Приморья

Сюжет
Спорт
Во Владивостоке молодой человек решил привести себя в форму. После первого похода в тренажерку он приобрел не только тело легкоатлета, но и невыносимые боли.

20-летний житель дальневосточной столицы захотел заняться спортом, чтобы приобрести тело мечты. Он пошел в спортзал и начал тренироваться, уделяя особое внимание плечевому поясу.

После занятий молодой человек почувствовал резкую боль в мышцах, которая нарастала с каждым днем. Стоит отметить, что общее состояние приморца тоже ухудшилось, — моча стала темно-коричневой, затем вовсе пропала. Именно тогда горожанин обратился за помощью к врачам Тысячекоечной больницы, отметили в пресс-службе медучреждения.

«В отделении нефрологии ему провели срочное обследование, результаты которого оказались тревожными. Уровень креатинина и мочевины в крови зашкаливал, а показатели уремии свидетельствовали о серьезных нарушениях работы почек. Несмотря на то, что внешне молодой человек выглядел как настоящий атлет — широкие плечи и внушительные бицепсы, под этой маской скрывалась острая боль», — отметили в телеграм-канале больницы.

Острая почечная недостаточность начала отступать только тогда, когда пациент провел месяц на гемодиализе. Анализы свидетельствовали о нормализации состояния. К слову, рельефы на руках тоже исчезли.

«Сначала они выглядели, как руки -базуки, а спустя неделю стали прежними», — поделились врачи.

Специалисты рекомендуют начинать тренироваться постепенно и слушать организм.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что медики спасли мужчину, который отпилил собственную конечность. Врачи не только пришили ногу, но и восстановили чувствительность.

Приморская резня: мужчина отпилил собственную ногу во Владивостоке
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