Редкий случай в Приморье: после тренировки в зале парень провел месяц на гемодиализе

После занятий молодой человек почувствовал резкую боль в мышцах, которая нарастала с каждым днем. Стоит отметить, что общее состояние приморца тоже ухудшилось, — моча стала темно-коричневой, затем вовсе пропала. Именно тогда горожанин обратился за помощью к врачам Тысячекоечной больницы, отметили в пресс-службе медучреждения.