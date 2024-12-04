Редкий случай в Приморье: после тренировки в зале парень провел месяц на гемодиализе

Posted 4 декабря, 05:58
Published 4 декабря, 05:58
Modified 4 декабря, 06:00
Updated 4 декабря, 06:00
20-летний житель дальневосточной столицы захотел заняться спортом, чтобы приобрести тело мечты. Он пошел в спортзал и начал тренироваться, уделяя особое внимание плечевому поясу.
После занятий молодой человек почувствовал резкую боль в мышцах, которая нарастала с каждым днем. Стоит отметить, что общее состояние приморца тоже ухудшилось, — моча стала темно-коричневой, затем вовсе пропала. Именно тогда горожанин обратился за помощью к врачам Тысячекоечной больницы, отметили в пресс-службе медучреждения.
«В отделении нефрологии ему провели срочное обследование, результаты которого оказались тревожными. Уровень креатинина и мочевины в крови зашкаливал, а показатели уремии свидетельствовали о серьезных нарушениях работы почек. Несмотря на то, что внешне молодой человек выглядел как настоящий атлет — широкие плечи и внушительные бицепсы, под этой маской скрывалась острая боль», — отметили в телеграм-канале больницы.
Острая почечная недостаточность начала отступать только тогда, когда пациент провел месяц на гемодиализе. Анализы свидетельствовали о нормализации состояния. К слову, рельефы на руках тоже исчезли.
«Сначала они выглядели, как руки -базуки, а спустя неделю стали прежними», — поделились врачи.
Специалисты рекомендуют начинать тренироваться постепенно и слушать организм.
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