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Posted 3 декабря, 23:49

Published 3 декабря, 23:49

Modified 3 декабря, 23:51

Updated 3 декабря, 23:51

Автомобилистом, который не пропустил спецтранспорт, заинтересовались федералы

Резонансная история с машиной скорой помощи в Приморье вышла на федеральный уровень

3 декабря 2024, 23:49
Фото: 1MI.

Автомобилистом, который не пропустил спецтранспорт, заинтересовались федералы

Сюжет
Уголовное дело
Инцидент с водителем, который спровоцировал конфликт с экипажем кареты СМП во Владивостоке, контролирует глава Следкома России Александр Бастрыкин.

В дальневосточной столице автомобилист не пропускал машину скорой помощи 20 минут. Спецтранспорт с пациенткой не мог выехать с придомовой территории, чтобы госпитализировать женщину в больницу. На приморца возбудили уголовное дело. Инцидентом заинтересовался региональный Следком России.

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По данным пресс-службы СК РФ по Приморскому краю, федералы тоже обратили внимание на возмутительное происшествие.

Напомним, 2 декабря мужчина не предоставил возможности скорой помощи с включенными проблесковыми маячками выехать с придомовой территории. Несмотря на то, что бригада транспортировала горожанку в медучреждение.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил у руководителя СК РФ по Приморью Алексея Кузьмичева доклад о расследовании уголовного дела.

Жители региона возмутились происшествием в соцсетях.

«Нужно лишить прав, как минимум на год»;
«На несколько лет, не меньше»;
«Да, так хотя бы осознает, что не прав».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель пристроился между двумя автомобилями скорой, нарушив ПДД, и, игнорируя сигналы участников движения, ехал по городу. Судя по кадрам, приморец решил объехать пробку наглым образом.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Уголовное дело#Скорая помощь#Следственный комитет#Автомобилист#СК РФ#Приморский край#Медучреждение#Нарушение ПДД
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