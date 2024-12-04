Резонансная история с машиной скорой помощи в Приморье вышла на федеральный уровень

В дальневосточной столице автомобилист не пропускал машину скорой помощи 20 минут. Спецтранспорт с пациенткой не мог выехать с придомовой территории, чтобы госпитализировать женщину в больницу. На приморца возбудили уголовное дело. Инцидентом заинтересовался региональный Следком России.