Резонансная история с машиной скорой помощи в Приморье вышла на федеральный уровень

Posted 3 декабря, 23:49
Published 3 декабря, 23:49
Modified 3 декабря, 23:51
Updated 3 декабря, 23:51
В дальневосточной столице автомобилист не пропускал машину скорой помощи 20 минут. Спецтранспорт с пациенткой не мог выехать с придомовой территории, чтобы госпитализировать женщину в больницу. На приморца возбудили уголовное дело. Инцидентом заинтересовался региональный Следком России.
По данным пресс-службы СК РФ по Приморскому краю, федералы тоже обратили внимание на возмутительное происшествие.
Напомним, 2 декабря мужчина не предоставил возможности скорой помощи с включенными проблесковыми маячками выехать с придомовой территории. Несмотря на то, что бригада транспортировала горожанку в медучреждение.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил у руководителя СК РФ по Приморью Алексея Кузьмичева доклад о расследовании уголовного дела.
Жители региона возмутились происшествием в соцсетях.
«Нужно лишить прав, как минимум на год»;
«На несколько лет, не меньше»;
«Да, так хотя бы осознает, что не прав».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель пристроился между двумя автомобилями скорой, нарушив ПДД, и, игнорируя сигналы участников движения, ехал по городу. Судя по кадрам, приморец решил объехать пробку наглым образом.