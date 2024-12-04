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Posted 4 декабря, 07:28

Published 4 декабря, 07:28

Modified 4 декабря, 07:30

Updated 4 декабря, 07:30

Скандал с водителем из Владивостока, который не пропустил скорую, дошел до главы СКР

Скандал с водителем из Владивостока, который не пропустил скорую, дошел до главы СКР

4 декабря 2024, 07:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Глава СК России Александр Бастрыкин требует доклад по делу о воспрепятствовании медицинской помощи во Владивостоке. Водитель «Тойоты» не пропустил скорую с пациенткой, в результате в отношении него возбудили уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с инцидентом во Владивостоке.

2 декабря водитель легкового автомобиля не пропустил скорую помощь, которая везла пациентку в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на улице Котельникова, 24-летний водитель перегородил выезд с придомовой территории.

Следственные органы уже начали расследование и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления вреда здоровью пациентки. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексею Кузьмичеву предоставить информацию о ходе расследования и его результатах. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело.

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