Скандал с водителем из Владивостока, который не пропустил скорую, дошел до главы СКР

Posted 4 декабря, 07:28
Published 4 декабря, 07:28
Modified 4 декабря, 07:30
Updated 4 декабря, 07:30
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с инцидентом во Владивостоке.
2 декабря водитель легкового автомобиля не пропустил скорую помощь, которая везла пациентку в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на улице Котельникова, 24-летний водитель перегородил выезд с придомовой территории.
Следственные органы уже начали расследование и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления вреда здоровью пациентки. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексею Кузьмичеву предоставить информацию о ходе расследования и его результатах. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело.