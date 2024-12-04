Скандал с водителем из Владивостока, который не пропустил скорую, дошел до главы СКР

Следственные органы уже начали расследование и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления вреда здоровью пациентки. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексею Кузьмичеву предоставить информацию о ходе расследования и его результатах. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.