Спасите красавицу: изящная хищница заставила понервничать жителей Владивостока — фото

Posted 4 декабря, 07:35
Published 4 декабря, 07:35
Modified 4 декабря, 07:37
Updated 4 декабря, 07:37
На водоеме в Парке Минного городка поселилась цапля. Неожиданный гость взволновал местных жителей, — многие переживали, что птица может погибнуть от холода или от голода.
Специалисты оценили состояние пернатой хищницы и пришли к выводу, что пока отлавливать ее нет необходимости.
«Нам не удалось увидеть может ли птица взлететь, но и отлавливать её пока нет причин. На улице держится нехарактерная для декабря тёплая погода, озеро ещё не полностью скованно льдом, поэтому у цапли есть все шансы поправить здоровье и улететь на зимовку», — отметили в пресс-службе Парков Владивостока.
Иногда бывает, что птицы улетают в теплые края позже, чем обычно. Некоторые особи даже зимую в Приморье. Тем не менее, эксперты продолжат следить за судьбой белой красавицы и, если потребуется, поместят ее на реабилитацию.
«А пока неравнодушные горожане могут подкармливать цаплю свежей рыбой», — подчеркнули в организации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что милое соседство расстрогало жителя Лесозаводска. Мужчина наблюдал за выводком птиц с весны, а осенью пернатые покинули Приморье.