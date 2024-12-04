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Posted 4 декабря, 07:35

Published 4 декабря, 07:35

Modified 4 декабря, 07:37

Updated 4 декабря, 07:37

Неожиданная гостья забрела на озеро в Приморском крае

Спасите красавицу: изящная хищница заставила понервничать жителей Владивостока — фото

4 декабря 2024, 07:35
Фото: vostokmedia.com.

Неожиданная гостья забрела на озеро в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке на озере нежданно-негаданно поселилась пернатая хищница. Местные жители забили тревогу, однако специалисты уже оценили состояние постоялицы.

На водоеме в Парке Минного городка поселилась цапля. Неожиданный гость взволновал местных жителей, — многие переживали, что птица может погибнуть от холода или от голода.

Специалисты оценили состояние пернатой хищницы и пришли к выводу, что пока отлавливать ее нет необходимости.

Видео: vl_publicspaces.
«Нам не удалось увидеть может ли птица взлететь, но и отлавливать её пока нет причин. На улице держится нехарактерная для декабря тёплая погода, озеро ещё не полностью скованно льдом, поэтому у цапли есть все шансы поправить здоровье и улететь на зимовку», — отметили в пресс-службе Парков Владивостока.

Иногда бывает, что птицы улетают в теплые края позже, чем обычно. Некоторые особи даже зимую в Приморье. Тем не менее, эксперты продолжат следить за судьбой белой красавицы и, если потребуется, поместят ее на реабилитацию.

«А пока неравнодушные горожане могут подкармливать цаплю свежей рыбой», — подчеркнули в организации.
Фото: vl_publicspaces

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что милое соседство расстрогало жителя Лесозаводска. Мужчина наблюдал за выводком птиц с весны, а осенью пернатые покинули Приморье.

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#Новости#Видео#Безопасность#Владивосток#Озеро#Лёд#Рыба#Климат#Приморский край#Птицы#Живая природа#Приморье#Цапля#Реабилитация#Минный городок
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