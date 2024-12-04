В поездах дальнего следования перевезено более 407,3 тыс. маломобильных пассажиров

Posted 4 декабря, 04:00
Published 4 декабря, 04:00
Modified 20 декабря, 12:37
Updated 20 декабря, 12:37
«Для нас принципиально сформировать безбарьерное пространство от момента, когда пассажир попадает на вокзал, до момента, когда он заканчивает путешествие. Более чем на 10 тыс. вокзалах и остановочных пунктах РЖД можно воспользоваться услугами ЦСМ, куда маломобильные пассажиры могут обратиться по телефону. Их встретят, обеспечат комфортное проследование на вокзал и посадку на поезд. Создаются залы ожидания ЦСМ: в этом году откроется еще 13 таких залов, а нарастающим итогом будет уже 54, и эта работа будет продолжена», — сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников в ходе встречи с представителями общественных объединений инвалидов.
В рамках работы по улучшению комфорта в пути следования для каждого пассажира проводится комплекс мероприятий по повышению доступности поездок для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Так, увеличивается количество адаптированных поездов. В частности, растет число вагонов со специализированным купе в поездах дальнего следования (за счет приобретения новых и модернизации эксплуатируемых вагонов): сегодня в парке АО «ФПК» насчитывается 1181 штабной вагон с оборудованным купе для инвалидов (это более 7% от всего парка), создан и запущен первый специализированный вагон для маломобильных пассажиров с четырьмя купе вместо одного. Также полностью соответствуют требованиям обеспечения условий доступности для маломобильных пассажиров все высокоскоростные поезда «Сапсан» (20 составов), скоростные поезда «Ласточка» (315 составов) и «Финист» (31 состав).
Более чем на 10 тыс. вокзалах и остановочных пунктах по всей стране маломобильные пассажиры могут получить специализированную помощь и услуги сопровождения на вокзалах. Услуги предоставляются по заявкам, оформленным по телефону Центра содействия мобильности (ЦСМ), на сайте ОАО «РЖД», а также с помощью веб-приложения или мобильного приложения «РЖД Пассажирам» в разделе «Маломобильным пассажирам».
Спрос на услуги ЦСМ постоянно растет. В этом году ими воспользовались более 382 тыс. клиентов, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
В рамках развития сервисов для маломобильных пассажиров на вокзалах сети российских железных дорог с 2022 года ведется активная работа по созданию залов ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД», которые учитывают все потребности людей с инвалидностью. В них можно комфортно расположиться в ожидании поезда и получить необходимую помощь. В этом году уже открыто 20 таких залов, а до конца этого года планируется увеличить их общее количество до 54. Эта работа будет продолжена и в следующем году.
Для комфорта инвалидов по слуху холдингом «РЖД» запущен проект оказания услуги видеоконсультации на русском жестовом языке на сайте ОАО «РЖД» и с помощью видеотерминалов на вокзалах и ТПУ. Операторы всегда готовы ответить на вопросы о расписании движения дальних и пригородных поездов, наличии билетов, услугах и сервисах на вокзалах и в поездах. С начала года таких обращений поступило около 2 тыс.
Для удобства пассажиров с ограниченными физическими возможностями максимально упрощена покупка льготных билетов. Так, оформить билеты на специализированные места теперь можно на сайте, указав СНИЛС в личном кабинете пользователя. Проверка наличия у пассажира инвалидности и необходимости использования кресла-коляски для предоставления приоритетного права при оформлении билетов осуществляется автоматически на основании сведений Федерального реестра инвалидов. Важно, что при покупке билетов на специализированные места для людей с ограниченными физическими возможностями действуют скидки: поезда ФПК — 50%, поезда ДОСС — 40%.