Ваша участь — демонтаж: шлагбаумы, гаражи и прочие конструкции сносят во Владивостоке

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: каждый день с улиц города, с остановок, из дворов, со склонов сопок вывозятся демонтированные — потому что установлены были незаконно! — гаражи, павильоны, железобетонные блоки, рекламные конструкции. Также с обочин убирают выброшенные старые покрышки. Только на минувшей неделе специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») убрали с улиц Владивостока более 30 таких объектов, а их общая площадь составила свыше 200 квадратных метров.