Ваша участь — демонтаж: шлагбаумы, гаражи и прочие конструкции сносят во Владивостоке

Posted 4 декабря, 04:02
Published 4 декабря, 04:02
Modified 4 декабря, 04:05
Updated 4 декабря, 04:05
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: каждый день с улиц города, с остановок, из дворов, со склонов сопок вывозятся демонтированные — потому что установлены были незаконно! — гаражи, павильоны, железобетонные блоки, рекламные конструкции. Также с обочин убирают выброшенные старые покрышки. Только на минувшей неделе специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») убрали с улиц Владивостока более 30 таких объектов, а их общая площадь составила свыше 200 квадратных метров.
Например, на улице Шошина, 5 демонтировали и вывезли девять гаражей, появившихся там в незапамятные времена «откуда ни возьмись». Вывезли самострой с улицы Марченко, 38 — гараж и с Тобольской, 10 — кем-то установленный «пост охраны».
— Чаще всего гаражи и павильоны убираем с помощью крана. Это получается быстро и мобильно. Но есть и такие адреса, где невозможно организовать проезд спецтранспорта. В этом случае приходится вручную разбирать и вывозить незаконное строение, — рассказали специалисты «СГТ».
Военное шоссе, Океанский проспект, улицы Постышева, Маковского и другие освободили также от незаконных рекламных конструкций — визуального шума, которого и так достаточно на улицах Владивостока. Площадь демонтированных вывесок и банеров составляла от 0,5 до 4 квадратных метров.
После каждого демонтажа бригады рабочих убирают за собой весь мусор. За неделю сотрудники предприятия вывезли с улиц Владивостока 17 машин строительного мусора и 194 автомобильных покрышки.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Владивосток очищают и от автохлама.