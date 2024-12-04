Во Владивостоке категорически запрещён выход на лёд — по всей акватории

Posted 4 декабря, 03:25
Published 4 декабря, 03:25
Modified 4 декабря, 03:27
Updated 4 декабря, 03:27
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: выход на лёд запрещён на любых водоемах и морских акваториях — такое решение принято городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
У запрета есть точные даты действия. Например, забыть о попытках половить рыбку в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива любителям зимней рыбалки придётся до 12 января 2025 года. А выход на лёд в районе залива Угловой, бухты Песчаной полуострова Песчаный, бухты Мелководной полуострова Песчаный, бухты Новик (бухта Полонка), бухты Воевода, в районе ж/д станций Санаторная и Океанская категорически запрещён до 20 декабря 2024 года.
Затем запреты будут смягчены и весь январь и февраль у рыбаков-любителей будет вдосталь времени, чтобы посидеть с удочкой у лунки. А с 28 февраля 2025 года, когда начнётся распад льда, запрет будет возобновлён. Учтите и внесите в свои графики, рыбаки!
Прогулки по тонкому хлипкому льду — это очень опасное и весьма сомнительное удовольствие, напоминают в администрации Владивостока. Стоит ли килограмм рыбы жизни или здоровья? Также горожан просят быть особо внимательными к детям — постоянно напоминать им, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.
Кроме этого, за выход на лед может быть наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей. Выезд на лед на всех видах транспорта запрещен постоянно. Здесь сумма штрафов варьируется от 1000 до 50 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как правильно вести себя на льду.