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Posted 4 декабря, 03:25

Published 4 декабря, 03:25

Modified 4 декабря, 03:27

Updated 4 декабря, 03:27

С 5 декабря во Владивостоке запрещён выход на лёд на всей акватории

Во Владивостоке категорически запрещён выход на лёд — по всей акватории

4 декабря 2024, 03:25
Фото: vostokmedia.com.

С 5 декабря во Владивостоке запрещён выход на лёд на всей акватории

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Наш Город
Тяжёлые времена наступают во Владивостоке для наиболее рьяных любителей подлёдной рыбалки. С завтрашнего дня, с 5 декабря, в краевом центре начинает действовать категорический запрет выхода на лёд.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: выход на лёд запрещён на любых водоемах и морских акваториях — такое решение принято городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

У запрета есть точные даты действия. Например, забыть о попытках половить рыбку в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива любителям зимней рыбалки придётся до 12 января 2025 года. А выход на лёд в районе залива Угловой, бухты Песчаной полуострова Песчаный, бухты Мелководной полуострова Песчаный, бухты Новик (бухта Полонка), бухты Воевода, в районе ж/д станций Санаторная и Океанская категорически запрещён до 20 декабря 2024 года.

Затем запреты будут смягчены и весь январь и февраль у рыбаков-любителей будет вдосталь времени, чтобы посидеть с удочкой у лунки. А с 28 февраля 2025 года, когда начнётся распад льда, запрет будет возобновлён. Учтите и внесите в свои графики, рыбаки!

Прогулки по тонкому хлипкому льду — это очень опасное и весьма сомнительное удовольствие, напоминают в администрации Владивостока. Стоит ли килограмм рыбы жизни или здоровья? Также горожан просят быть особо внимательными к детям — постоянно напоминать им, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

Кроме этого, за выход на лед может быть наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей. Выезд на лед на всех видах транспорта запрещен постоянно. Здесь сумма штрафов варьируется от 1000 до 50 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как правильно вести себя на льду.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#Выход на лёд#Наш Город
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