Во Владивостоке категорически запрещён выход на лёд — по всей акватории

Затем запреты будут смягчены и весь январь и февраль у рыбаков-любителей будет вдосталь времени, чтобы посидеть с удочкой у лунки. А с 28 февраля 2025 года, когда начнётся распад льда, запрет будет возобновлён. Учтите и внесите в свои графики, рыбаки!