Водителя, который чуть не сбил пешеходов в центре города, нашли и наказали в Приморье

Posted 4 декабря, 08:32
Published 4 декабря, 08:32
Modified 4 декабря, 08:34
Updated 4 декабря, 08:34
Во Владивостоке нашли и наказали водителя, который нарушил правила дорожного движения. Полиция выявила видеозапись, на которой автомобиль LEXUS LX проезжает перекресток на красный свет, не пропуская пешеходов.
Полицейские нашли 34-летний водителя с 13-летним опытом вождения. Ему предъявили обвинение по двум статьям административного законодательства: за проезд на красный свет и игнорирование правил преимущества пешеходов.
Полиция выразила благодарность автору записи: видео помогло привлечь правонарушителя к ответственности.
Автолюбители могут обращаться в Госавтоинспекцию в случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге, помощь доступна круглосуточно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нарушителе, который сбил ребенка на пешеходном переходе.