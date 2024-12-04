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Posted 4 декабря, 08:32

Published 4 декабря, 08:32

Modified 4 декабря, 08:34

Updated 4 декабря, 08:34

Водителя, который чуть не сбил пешеходов в центре города, нашли и наказали в Приморье

Водителя, который чуть не сбил пешеходов в центре города, нашли и наказали в Приморье

4 декабря 2024, 08:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Штраф
Полиция Владивостока выявила и наказала водителя «Лексуса», который нарушил ПДД и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Мужчина мог сбить пешеходов.

Во Владивостоке нашли и наказали водителя, который нарушил правила дорожного движения. Полиция выявила видеозапись, на которой автомобиль LEXUS LX проезжает перекресток на красный свет, не пропуская пешеходов.

Полицейские нашли 34-летний водителя с 13-летним опытом вождения. Ему предъявили обвинение по двум статьям административного законодательства: за проезд на красный свет и игнорирование правил преимущества пешеходов.

Полиция выразила благодарность автору записи: видео помогло привлечь правонарушителя к ответственности.

Автолюбители могут обращаться в Госавтоинспекцию в случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге, помощь доступна круглосуточно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нарушителе, который сбил ребенка на пешеходном переходе.

Злостный нарушитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье
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