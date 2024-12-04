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Posted 4 декабря, 03:44

Published 4 декабря, 03:44

Modified 4 декабря, 03:46

Updated 4 декабря, 03:46

Появилась новая информация о вспыхнувшем автомобиле во Владивостоке

Вспыхнула одна, а пострадало две: подробности жуткого пожара во Владивостоке

4 декабря 2024, 03:44
Фото: vtoryakvdk.

Появилась новая информация о вспыхнувшем автомобиле во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Машина загорелась во дворе больницы во Владивостоке. Мощное пламя, как оказалось, перекинулось на еще один транспорт.

В дальневосточной столице около больницы вспыхнул автомобиль. Жуткие кадры с места происшествия разлетелись в новых медиа. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю поделились подробностями инцидента.

«Вспыхнула на ходу»: автомобиль загорелся около больницы во Владивостоке — фото
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Пожарные прибыли на место спустя шесть минут после получения сообщения о возгорании. Оказалось, одну машину объяло пламенем на ходу. Затем огонь перекинулся на другой транспорт, стоявший рядом.

Однако спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар, который распространился на пяти квадратных метрах. В результате инцидента никто не пострадал.

«В результате пожара одно транспортное средство полностью уничтожено огнём, второе повреждено огнём частично», — отметили в пресс-службе ведомства.

Приморцы отреагировали на происшествие.

«Как же хорошо, что парни приехали быстро. А то огонь мог перекинуться и на другие машины. Да и люди могли пострадать»;
«Оперативно сработали. Молодцы»;
«Поэтому техосмотр необходимо проходить».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огнеборцы быстро потушили пожар на автостоянке во Владивостоке. Клубы дыма виднелись в центре города. Спасатели в считанные минуты добрались до места инцидента.

Пожарные быстро потушили возгорание на автостоянке во Владивостоке
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#Новости#Общество#Пожар#Владивосток#Приморский край
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