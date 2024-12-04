Вспыхнула одна, а пострадало две: подробности жуткого пожара во Владивостоке

Posted 4 декабря, 03:44
Published 4 декабря, 03:44
Modified 4 декабря, 03:46
Updated 4 декабря, 03:46
В дальневосточной столице около больницы вспыхнул автомобиль. Жуткие кадры с места происшествия разлетелись в новых медиа. В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю поделились подробностями инцидента.
Пожарные прибыли на место спустя шесть минут после получения сообщения о возгорании. Оказалось, одну машину объяло пламенем на ходу. Затем огонь перекинулся на другой транспорт, стоявший рядом.
Однако спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар, который распространился на пяти квадратных метрах. В результате инцидента никто не пострадал.
«В результате пожара одно транспортное средство полностью уничтожено огнём, второе повреждено огнём частично», — отметили в пресс-службе ведомства.
Приморцы отреагировали на происшествие.
«Как же хорошо, что парни приехали быстро. А то огонь мог перекинуться и на другие машины. Да и люди могли пострадать»;
«Оперативно сработали. Молодцы»;
«Поэтому техосмотр необходимо проходить».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огнеборцы быстро потушили пожар на автостоянке во Владивостоке. Клубы дыма виднелись в центре города. Спасатели в считанные минуты добрались до места инцидента.