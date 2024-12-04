ВТБ: В 2025 году рынок сбережений вырастет

Posted 4 декабря, 14:34
Published 4 декабря, 14:34
Modified 4 декабря, 14:34
Updated 4 декабря, 14:34
Такие данные были озвучены заместителем президента — председателя правления ВТБ Георгием Горшковым на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!». Об этом сообщает портал inkazan.ru.
Россияне предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Портфель розничных пассивов в 2024 году в национальной валюте вырастет на 28% в этом году, составив 52,6 трлн рублей, а в следующем году увеличится на 22,5%, превысит 64 трлн.
ВТБ растёт быстрее рынка. Портфель розничных пассивов банка во всех валютах увеличится в 1,5 раза в текущем году, достигнув 10,3 трлн, из которых 9,6 трлн — пассивы в рублях. В 2025 году банк планирует увеличить вложения клиентов на 30% (+3 трлн рублей), в результате чего общая сумма пассивов физических лиц достигнет 13,3 трлн рублей.
Горшков отметил, что в 2025 году рынок сбережений в России продолжит активно расти, хотя темпы роста могут снизиться, если ЦБ реализует планы по смягчению денежно-кредитной политики. Он добавил, что если инфляционное давление уменьшится, это отразится на ключевой ставке и ставках по вкладам. Горшков заявил, что выгода от них настолько велика, что хочется занять у друзей, чтобы положить деньги на депозит. Однако такое выгодное положение не будет длиться долго, поэтому сейчас самое время зафиксировать максимальные ставки на длительный срок, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ.
Предложения ВТБ с максимальными ставками были доступны также для клиентов «Открытия», которые в рамках интеграции перевели в ВТБ почти весь портфель сбережений — более 940 миллиардов рублей. Данная цифра учитывает вклады на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением.