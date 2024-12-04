ВТБ: В 2025 году рынок сбережений вырастет

Горшков отметил, что в 2025 году рынок сбережений в России продолжит активно расти, хотя темпы роста могут снизиться, если ЦБ реализует планы по смягчению денежно-кредитной политики. Он добавил, что если инфляционное давление уменьшится, это отразится на ключевой ставке и ставках по вкладам. Горшков заявил, что выгода от них настолько велика, что хочется занять у друзей, чтобы положить деньги на депозит. Однако такое выгодное положение не будет длиться долго, поэтому сейчас самое время зафиксировать максимальные ставки на длительный срок, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ.