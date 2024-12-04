«Вытекает к дороге»: ярко-зеленый ручей взволновал жителей Владивостока — видео

В дальневосточной столице на Русской около дома №17/2 наблюдается ручеек зеленого цвета. Судя по видео, снятому очевидицей, течь могла появиться из-за проблем с канализацией. К слову, один из комментаторов заявил, что вода льется прямо до проезжей части. Вероятно, данное обстоятельство может негативно сказаться на движении автомобилей. Ведь в городе обосновались минусовые температуры, поэтому вода быстро превращается в лед.