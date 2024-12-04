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Posted 4 декабря, 03:07

Published 4 декабря, 03:07

Modified 4 декабря, 03:09

Updated 4 декабря, 03:09

«Вытекает к дороге»: ярко-зеленый ручей взволновал жителей Владивостока — видео

«Вытекает к дороге»: ярко-зеленый ручей взволновал жителей Владивостока — видео

4 декабря 2024, 03:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Дорога
Во Владивостоке образовалась странная течь. Более того, подписчики новых медиа сообщили, что вода ярко-зеленого цвета вытекает прямо к дороге.

В дальневосточной столице на Русской около дома №17/2 наблюдается ручеек зеленого цвета. Судя по видео, снятому очевидицей, течь могла появиться из-за проблем с канализацией. К слову, один из комментаторов заявил, что вода льется прямо до проезжей части. Вероятно, данное обстоятельство может негативно сказаться на движении автомобилей. Ведь в городе обосновались минусовые температуры, поэтому вода быстро превращается в лед.

Корреспондент «Восток-Медиа» запросил комментарий в пресс-службе Примводоканала, чтобы выяснить причины странной течи.

Видео: vtoryakvdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дорога, ведущая к Некрасовскому путепроводу покрылась льдом из-за течи канализации. Автомобилисты столкнулись со сложностями на проезжей части в данном районе Владивостока.

Дорога покрылась льдом: канализацию прорвало во Владивостоке? — видео
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#Новости#Общество#Видео#Дорога#Владивосток#Канализация#Приморский край#Лед#Происшествия#Некрасовский путепровод
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