«Вытекает к дороге»: ярко-зеленый ручей взволновал жителей Владивостока — видео

Posted 4 декабря, 03:07
Published 4 декабря, 03:07
Modified 4 декабря, 03:09
Updated 4 декабря, 03:09
В дальневосточной столице на Русской около дома №17/2 наблюдается ручеек зеленого цвета. Судя по видео, снятому очевидицей, течь могла появиться из-за проблем с канализацией. К слову, один из комментаторов заявил, что вода льется прямо до проезжей части. Вероятно, данное обстоятельство может негативно сказаться на движении автомобилей. Ведь в городе обосновались минусовые температуры, поэтому вода быстро превращается в лед.
Корреспондент «Восток-Медиа» запросил комментарий в пресс-службе Примводоканала, чтобы выяснить причины странной течи.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дорога, ведущая к Некрасовскому путепроводу покрылась льдом из-за течи канализации. Автомобилисты столкнулись со сложностями на проезжей части в данном районе Владивостока.