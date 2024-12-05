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Posted 5 декабря, 06:31

Published 5 декабря, 06:31

Modified 5 декабря, 06:33

Updated 5 декабря, 06:33

Автобус с пассажирами промчал по встречной во Владивостоке — видео

Автобус с пассажирами промчал по встречной во Владивостоке — видео

5 декабря 2024, 06:31
Фото: 1MI.
Сюжет
ГАИ
Водитель маршрутного автобуса во Владивостоке решил повернуть налево с улицы Луговой через двойную сплошную и проехал по полосе встречного движения.

В приморских телеграм-каналах появилось видео с маршрутным автобусом, который выезжает на встречную полосу перед поворотом во Владивостоке. По словам очевидцев, в салоне были пассажиры.

Видео: vlad_ork.

В отношении нарушителя уже принимают меры. Специалисты городской администрации сообщили корреспонденту «Восток-Медиа», что привлекать к ответственности за нарушения правил дорожного движения могут исключительно сотрудники ГАИ.

Специалисты управления транспорта администрации Владивостока уже направили в Госавтоинспекцию информацию для принятия мер. Также об указанном нарушении сообщили руководству автотранспортного предприятия.

«Водитель снят с маршрута, ведется разбирательство», — сообщили в администрации Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобилисте, который чуть не влетел в толпу людей в центре Владивостока.

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