Автобус с пассажирами промчал по встречной во Владивостоке — видео

Posted 5 декабря, 06:31
Published 5 декабря, 06:31
Modified 5 декабря, 06:33
Updated 5 декабря, 06:33
В приморских телеграм-каналах появилось видео с маршрутным автобусом, который выезжает на встречную полосу перед поворотом во Владивостоке. По словам очевидцев, в салоне были пассажиры.
В отношении нарушителя уже принимают меры. Специалисты городской администрации сообщили корреспонденту «Восток-Медиа», что привлекать к ответственности за нарушения правил дорожного движения могут исключительно сотрудники ГАИ.
Специалисты управления транспорта администрации Владивостока уже направили в Госавтоинспекцию информацию для принятия мер. Также об указанном нарушении сообщили руководству автотранспортного предприятия.
«Водитель снят с маршрута, ведется разбирательство», — сообщили в администрации Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобилисте, который чуть не влетел в толпу людей в центре Владивостока.