Автопарк лесоохраны Хабаровского края пополнился благодаря нацпроекту

А в рамках программы «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» на приобретение лесопатрульной техники и оборудования для государственных лесных инспекторов было выделено 47,7 миллиона рублей. Из них на 46,5 миллиона рублей приобретены и поставлены 19 грузовых бортовых автомобилей УАЗ, 2 автофургона «Вепрь», 1 автофургон ГАЗ «Соболь». На оставшиеся 1,2 миллиона рублей закуплено лесопатрульное оборудование: навигаторы, квадрокоптеры и другое. Эта техника пополнила автопарки Амгуньского, Кербинского, Комсомольского, Советского, Николаевского, Оборского, Ульчского, Ургальского и Хабаровского лесничеств.