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Posted 5 декабря, 11:38

Published 5 декабря, 11:38

Modified 13 декабря, 05:40

Updated 13 декабря, 05:40

Автопарк лесоохраны Хабаровского края пополнился благодаря нацпроекту

Автопарк лесоохраны Хабаровского края пополнился благодаря нацпроекту

5 декабря 2024, 11:38
Фото: Правительство Хабаровского края.
Одним из итогов нацпроекта «Экология» в Хабаровском крае стало пополнение автопарка краевой лесной охраны, а также экипировка пожарных необходимым оборудованием. В этом году по национальному проекту служба закупила 4 единицы техники.

Еще 22 единицы были приобретены в рамках региональной программы «Развитие лесного хозяйства Хабаровского края». Также в регион поступило различное оборудование: распылители, бензопилы, ранцевые огнетушители, воздуходувные устройства и многое другое.

— Укрепление материально-технической базы очень важно для лесной отрасли, поскольку территория лесного фонда региона огромна, а спецтехника используется очень интенсивно. Чем мобильнее и современнее будет пожарная лесная охрана, тем оперативнее она сможет отвечать на любые, даже самые сложные вызовы. Поэтому на эти цели в текущем году в крае всего было направлено более 74 миллионов рублей, — отметил министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов.

Так, в рамках нацпроекта «Экология» краю было выделено 26,5 миллиона рублей. На них власти закупили 42 единицы лесопожарного оборудования и 4 грузовых автомобиля ГАЗ. Вся техника российского производства, имеет хорошую проходимость и маневренность. Автомобили и оборудование были переданы в КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов», КГСАУ «Восточное лесное хозяйство» и КГАУ «Падалинское лесное хозяйство».

А в рамках программы «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» на приобретение лесопатрульной техники и оборудования для государственных лесных инспекторов было выделено 47,7 миллиона рублей. Из них на 46,5 миллиона рублей приобретены и поставлены 19 грузовых бортовых автомобилей УАЗ, 2 автофургона «Вепрь», 1 автофургон ГАЗ «Соболь». На оставшиеся 1,2 миллиона рублей закуплено лесопатрульное оборудование: навигаторы, квадрокоптеры и другое. Эта техника пополнила автопарки Амгуньского, Кербинского, Комсомольского, Советского, Николаевского, Оборского, Ульчского, Ургальского и Хабаровского лесничеств.

— Обновление парка лесопатрульной техники даст возможность эффективно бороться с нарушителями лесного законодательства, вовремя обнаруживать очаги возгораний, принимать своевременные меры по предотвращению нарушений, — сообщил министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов.

Также он добавил, что пополнение материально-технической базы краевой лесоохраны лесопожарной, лесопатрульной техникой и оборудованием продолжится и в следующем году в рамках действующей региональной программы «Развитие лесного хозяйства Хабаровского края» и уже нового национального проекта «Экологическое благополучие».

#Хабаровский край
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