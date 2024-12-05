Автопарк лесоохраны Хабаровского края пополнился благодаря нацпроекту

Posted 5 декабря, 11:38
Published 5 декабря, 11:38
Modified 13 декабря, 05:40
Updated 13 декабря, 05:40
Еще 22 единицы были приобретены в рамках региональной программы «Развитие лесного хозяйства Хабаровского края». Также в регион поступило различное оборудование: распылители, бензопилы, ранцевые огнетушители, воздуходувные устройства и многое другое.
— Укрепление материально-технической базы очень важно для лесной отрасли, поскольку территория лесного фонда региона огромна, а спецтехника используется очень интенсивно. Чем мобильнее и современнее будет пожарная лесная охрана, тем оперативнее она сможет отвечать на любые, даже самые сложные вызовы. Поэтому на эти цели в текущем году в крае всего было направлено более 74 миллионов рублей, — отметил министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов.
Так, в рамках нацпроекта «Экология» краю было выделено 26,5 миллиона рублей. На них власти закупили 42 единицы лесопожарного оборудования и 4 грузовых автомобиля ГАЗ. Вся техника российского производства, имеет хорошую проходимость и маневренность. Автомобили и оборудование были переданы в КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов», КГСАУ «Восточное лесное хозяйство» и КГАУ «Падалинское лесное хозяйство».
А в рамках программы «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» на приобретение лесопатрульной техники и оборудования для государственных лесных инспекторов было выделено 47,7 миллиона рублей. Из них на 46,5 миллиона рублей приобретены и поставлены 19 грузовых бортовых автомобилей УАЗ, 2 автофургона «Вепрь», 1 автофургон ГАЗ «Соболь». На оставшиеся 1,2 миллиона рублей закуплено лесопатрульное оборудование: навигаторы, квадрокоптеры и другое. Эта техника пополнила автопарки Амгуньского, Кербинского, Комсомольского, Советского, Николаевского, Оборского, Ульчского, Ургальского и Хабаровского лесничеств.
— Обновление парка лесопатрульной техники даст возможность эффективно бороться с нарушителями лесного законодательства, вовремя обнаруживать очаги возгораний, принимать своевременные меры по предотвращению нарушений, — сообщил министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов.
Также он добавил, что пополнение материально-технической базы краевой лесоохраны лесопожарной, лесопатрульной техникой и оборудованием продолжится и в следующем году в рамках действующей региональной программы «Развитие лесного хозяйства Хабаровского края» и уже нового национального проекта «Экологическое благополучие».