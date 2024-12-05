Более 200 лифтов заменили в многоквартирных домах Хабаровского края в 2024 году

Posted 5 декабря, 11:28
Published 5 декабря, 11:28
Modified 13 декабря, 05:31
Updated 13 декабря, 05:31
Данная работа находится на постоянном контроле министерства жилищно-коммунального хозяйства края.
Например, на этой неделе состоялся инспекционный выезд заместителя министра ЖКХ края Станислава Кондакова на приемку лифтов в доме по адресу ДОС, 77, который установил Хабаровский краевой фонд капитального ремонта. Осмотр показал, что оборудование полностью соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза. Кабины оборудованы аварийным освещением и полами из износостойкого негорючего металла. Кроме того, учтены все нормы по доступной среде для людей с инвалидностью: кнопки лифта содержат азбуку Брайля, при остановках на этажах срабатывает звуковое оповещение. Всего за 2024 год в Хабаровске было установлено 150 лифтов в 52 домах на 586 миллионов рублей, в Комсомольске-на-Амуре — 73 лифта в 27 домах на 295 миллионов рублей. Данная работа продолжается.
— В доме по адресу ДОС, 77 произведена заменена 3 лифтов производства «НижегородЛифтМаш». Стоимость оборудования составила порядка 11 млн рублей. Вся сумма заимствована в Фонде капитального ремонта. Собираемость взносов на капремонт в доме составляет более 92 процентов, что является высоким показателем. Ремонт МКД проводится на основании решения общего собрания собственников за счет взносов на капремонт. Когда граждане решают копить средства на счете Фонда, при заказе работ они полностью освобождены от сложного процесса взаимодействия с подрядчиками: выбор организации, контроль за исполнением, окончательная приемка. Все это берет на себя краевой Фонд капремонта, а люди получают гарантию выполнения работ, — подчеркнул Станислав Кондаков.
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза в Хабаровском крае осуществляется ускоренная замена лифтового оборудования, срок службы которого истекает до 2025 года включительно. Всего с 2015 по 2024 Хабаровский краевой фонд капитального ремонта заменил в 770 домах региона 2 450 лифтов.