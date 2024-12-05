Более 200 лифтов заменили в многоквартирных домах Хабаровского края в 2024 году

Например, на этой неделе состоялся инспекционный выезд заместителя министра ЖКХ края Станислава Кондакова на приемку лифтов в доме по адресу ДОС, 77, который установил Хабаровский краевой фонд капитального ремонта. Осмотр показал, что оборудование полностью соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза. Кабины оборудованы аварийным освещением и полами из износостойкого негорючего металла. Кроме того, учтены все нормы по доступной среде для людей с инвалидностью: кнопки лифта содержат азбуку Брайля, при остановках на этажах срабатывает звуковое оповещение. Всего за 2024 год в Хабаровске было установлено 150 лифтов в 52 домах на 586 миллионов рублей, в Комсомольске-на-Амуре — 73 лифта в 27 домах на 295 миллионов рублей. Данная работа продолжается.