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Posted 5 декабря, 05:29

Published 5 декабря, 05:29

Modified 5 декабря, 05:45

Updated 5 декабря, 05:45

Во сколько обойдется поездка на машине из Москвы во Владивосток?

До лучшего места на Земле за 18 дней: сколько стоит автотрип из Москвы во Владивосток

5 декабря 2024, 05:29
Фото: vostokmedia.com.

Во сколько обойдется поездка на машине из Москвы во Владивосток?

Сюжет
Туризм
Трип на колесах из Москвы во Владивосток в одну сторону займет 2,5 недели. А потратить на увлекательное путешествие на своем транспорте придется около 98 000 рублей. На арендованном автомобиле поездка обойдется в 170 000 рублей.

По подсчетам специалистов из Авито, проехать 9 200 километров можно за 18 дней, делая привалы в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Набережных Челнах, Уфе, Челябинске, Кургане, Омске, Новосибирске, Кемерове, Ачинске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Сковородино и Хабаровске.

Путешествие на личной машине обойдется в 98 000 рублей. Поездка на арендованном транспорте выйдет в 170 000 рублей. Средняя стоимость проката авто составляет 4 000 рублей, то есть на всю поездку потребуется 72 000 рублей. Также стоит учесть затраты на топливо, — около 50 000 рублей (9 литров на 100 километров 95-го бензина, цена которого составляет в среднем 60 рублей). На аренду жилья нужно будет потратить примерно 47 900 рублей.

Стоимость посуточной аренды жилья по маршруту «Москва — Владивосток» без учета конечных точек, данные Авито Авто и Авито Путешествия за 2024 годСтоимость посуточной аренды жилья по маршруту «Москва — Владивосток» без учета конечных точек, данные Авито Авто и Авито Путешествия за 2024 год
Стоимость посуточной аренды жилья по маршруту «Москва — Владивосток» без учета конечных точек, данные Авито Авто и Авито Путешествия за 2024 год. Фото: Авито

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что обновленная туристическая локация станет популярным местом в Приморском крае уже следующей весной.

Весной туда ломанутся все: известную достопримечательность преобразят в Приморье
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