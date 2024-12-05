До лучшего места на Земле за 18 дней: сколько стоит автотрип из Москвы во Владивосток

Путешествие на личной машине обойдется в 98 000 рублей. Поездка на арендованном транспорте выйдет в 170 000 рублей. Средняя стоимость проката авто составляет 4 000 рублей, то есть на всю поездку потребуется 72 000 рублей. Также стоит учесть затраты на топливо, — около 50 000 рублей (9 литров на 100 километров 95-го бензина, цена которого составляет в среднем 60 рублей). На аренду жилья нужно будет потратить примерно 47 900 рублей.