До лучшего места на Земле за 18 дней: сколько стоит автотрип из Москвы во Владивосток

Posted 5 декабря, 05:29
Published 5 декабря, 05:29
Modified 5 декабря, 05:45
Updated 5 декабря, 05:45
По подсчетам специалистов из Авито, проехать 9 200 километров можно за 18 дней, делая привалы в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Набережных Челнах, Уфе, Челябинске, Кургане, Омске, Новосибирске, Кемерове, Ачинске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Сковородино и Хабаровске.
Путешествие на личной машине обойдется в 98 000 рублей. Поездка на арендованном транспорте выйдет в 170 000 рублей. Средняя стоимость проката авто составляет 4 000 рублей, то есть на всю поездку потребуется 72 000 рублей. Также стоит учесть затраты на топливо, — около 50 000 рублей (9 литров на 100 километров 95-го бензина, цена которого составляет в среднем 60 рублей). На аренду жилья нужно будет потратить примерно 47 900 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что обновленная туристическая локация станет популярным местом в Приморском крае уже следующей весной.