Город становится чище: борьба с незаконными свалками продолжается во Владивостоке

Posted 5 декабря, 02:49
Published 5 декабря, 02:49
Modified 5 декабря, 02:51
Updated 5 декабря, 02:51
Дальневосточную столицу очистили от 4 440 тонн мусора за 11 месяцев в 2024 году, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сотрудники муниципального учреждения «Зеленый Владивосток», заручившись помощью подрядчиков, борются с незаконными свалками. В ноябре рабочие ликвидировали 242 тонны мусора.
Сотрудники профильных организаций ежедневно расчищают от мусора лесные массивы, овраги, побережья и пустыри Владивостока. Неравнодушные горожане сообщают о подобных свалках.
В текущем году проведена колоссальная работа на улицах Экипажная и Нефтеветка, а также на сопке Холодильник и побережье Русского острова. Здесь разобрали завалы из стройматериалов, старой мебели, автопокрышек и бытового мусора.
«Нередко приходится вывозить стихийные свалки, которые образовались вокруг контейнерных площадок. К сожалению, они возникают из-за подброса мусора, который не относится к категории твёрдых коммунальных отходов. Порой объем вывезенного мусора с одной контейнерной площадки достигает 90 кубометров за смену. Просим горожан быть внимательнее и утилизировать крупногабаритный мусор правильно», — отметили на предприятии.
Также рабочие бригады систематически убираются на улицах Зеленая, Ореховая, Цимлянская, Сахарный Ключ, Балтийская, Находкинская, Радио, Пальчевского, 3-я Шоссейная и других.
Мэрия краевой столицы обратилась с жителям и гостям города с просьбой уважать труд приморцев, которые создают чистоту на улицах Владивостока. Не стоит выбрасывать мусор где ни попадя. Гражданам необходимо помнить об административной ответственности, которая грозит нарушителям порядка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Владивостока Константин Шестаков поделился положительной динамикой в усовершенствовании процессов вывоза мусора. Так, на улицах города начала курсировать новая спецтехника и появились новые контейнеры для ТБО.