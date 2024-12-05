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Posted 5 декабря, 02:49

Published 5 декабря, 02:49

Modified 5 декабря, 02:51

Updated 5 декабря, 02:51

Город становится чище: борьба с незаконными свалками продолжается во Владивостоке

Город становится чище: борьба с незаконными свалками продолжается во Владивостоке

5 декабря 2024, 02:49
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.
Сюжет
Наш Город
Почти 4 500 тонн мусора вывезли с улиц Владивостока в текущем году. Рабочим удалось очистить множество локаций, которые утопали в мусоре.

Дальневосточную столицу очистили от 4 440 тонн мусора за 11 месяцев в 2024 году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники муниципального учреждения «Зеленый Владивосток», заручившись помощью подрядчиков, борются с незаконными свалками. В ноябре рабочие ликвидировали 242 тонны мусора.

Сотрудники профильных организаций ежедневно расчищают от мусора лесные массивы, овраги, побережья и пустыри Владивостока. Неравнодушные горожане сообщают о подобных свалках.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

В текущем году проведена колоссальная работа на улицах Экипажная и Нефтеветка, а также на сопке Холодильник и побережье Русского острова. Здесь разобрали завалы из стройматериалов, старой мебели, автопокрышек и бытового мусора.

«Нередко приходится вывозить стихийные свалки, которые образовались вокруг контейнерных площадок. К сожалению, они возникают из-за подброса мусора, который не относится к категории твёрдых коммунальных отходов. Порой объем вывезенного мусора с одной контейнерной площадки достигает 90 кубометров за смену. Просим горожан быть внимательнее и утилизировать крупногабаритный мусор правильно», — отметили на предприятии.

Также рабочие бригады систематически убираются на улицах Зеленая, Ореховая, Цимлянская, Сахарный Ключ, Балтийская, Находкинская, Радио, Пальчевского, 3-я Шоссейная и других.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Мэрия краевой столицы обратилась с жителям и гостям города с просьбой уважать труд приморцев, которые создают чистоту на улицах Владивостока. Не стоит выбрасывать мусор где ни попадя. Гражданам необходимо помнить об административной ответственности, которая грозит нарушителям порядка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Владивостока Константин Шестаков поделился положительной динамикой в усовершенствовании процессов вывоза мусора. Так, на улицах города начала курсировать новая спецтехника и появились новые контейнеры для ТБО.

Новые контейнеры и техника: глава Владивостока рассказал о мерах борьбы с мусором
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