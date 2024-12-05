Город становится чище: борьба с незаконными свалками продолжается во Владивостоке

Мэрия краевой столицы обратилась с жителям и гостям города с просьбой уважать труд приморцев, которые создают чистоту на улицах Владивостока. Не стоит выбрасывать мусор где ни попадя. Гражданам необходимо помнить об административной ответственности, которая грозит нарушителям порядка.



Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глава Владивостока Константин Шестаков поделился положительной динамикой в усовершенствовании процессов вывоза мусора. Так, на улицах города начала курсировать новая спецтехника и появились новые контейнеры для ТБО.