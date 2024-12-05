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Posted 5 декабря, 09:32

Published 5 декабря, 09:32

Modified 5 декабря, 09:34

Updated 5 декабря, 09:34

Мороз до –27°С и снегопад ждут жителей Приморского края

Готовимся: мороз до –27°С и снег накроют многие районы Приморья

5 декабря 2024, 09:32
Фото: 1MI.

Мороз до –27°С и снегопад ждут жителей Приморского края

Сюжет
Погода
Похолодание и снегопад ожидаются в Приморье. Особенно сильно непогода ударит по северным районам края.

6 декабря в Приморье будет довольно холодно. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный, умеренный, на побережье местами сильный. Температура ночью составит от -6 до -27°C, днем от -4 до -15°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, ночью возможен слабый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, от умеренного до сильного. Температура ночью -6…-8°C, днем -5…-7°C.

В Уссурийске облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днем местами сильный. Температура ночью -9…-11°C, днем -5…-7°C.

В Находке переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от умеренного до сильного. Температура ночью -6…-8°C, днем -2…-4°C.

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