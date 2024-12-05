Готовимся: мороз до –27°С и снег накроют многие районы Приморья

6 декабря в Приморье будет довольно холодно. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный, умеренный, на побережье местами сильный. Температура ночью составит от -6 до -27°C, днем от -4 до -15°C.