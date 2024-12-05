Готовимся: мороз до –27°С и снег накроют многие районы Приморья

Posted 5 декабря, 09:32
Published 5 декабря, 09:32
Modified 5 декабря, 09:34
Updated 5 декабря, 09:34
6 декабря в Приморье будет довольно холодно. Ожидается небольшой и умеренный снег, местами гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный, умеренный, на побережье местами сильный. Температура ночью составит от -6 до -27°C, днем от -4 до -15°C.
Во Владивостоке облачно с прояснениями, ночью возможен слабый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, от умеренного до сильного. Температура ночью -6…-8°C, днем -5…-7°C.
В Уссурийске облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, днем местами сильный. Температура ночью -9…-11°C, днем -5…-7°C.
В Находке переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от умеренного до сильного. Температура ночью -6…-8°C, днем -2…-4°C.