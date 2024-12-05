«Хищник подрал?»: раненый зверь вышел к людям в Приморье — видео

Posted 5 декабря, 08:25
Published 5 декабря, 08:25
Modified 5 декабря, 09:24
Updated 5 декабря, 09:24
В селе Золотая Долина Партизанского района произошел необычный случай: подраненный олень подошел к людям в поисках помощи.
Местные жители заметили животное на окраине села. Олень получил травмы, но как и где — неизвестно. Обстоятельства выясняют.
Очевидцы поделились кадрами с пострадавшим зверем. Оказать помощь ему пока не смогли. Животное остается вблизи поселка, с какой территории оно туда забрело, также неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече жителей Приморья с тигром в одном из районов края.