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Posted 5 декабря, 08:25

Published 5 декабря, 08:25

Modified 5 декабря, 09:24

Updated 5 декабря, 09:24

Раненый олень пришел к людям в селе Золотая Долина в Приморском крае

«Хищник подрал?»: раненый зверь вышел к людям в Приморье — видео

5 декабря 2024, 08:25
Фото: 1MI.

Раненый олень пришел к людям в селе Золотая Долина в Приморском крае

Сюжет
Дикая природа
Олень получил травмы, но где и как — неизвестно. Раненое животное вышло к людям в Приморье.

В селе Золотая Долина Партизанского района произошел необычный случай: подраненный олень подошел к людям в поисках помощи.

Видео: grazhdanin_primorye.

Местные жители заметили животное на окраине села. Олень получил травмы, но как и где — неизвестно. Обстоятельства выясняют.

Очевидцы поделились кадрами с пострадавшим зверем. Оказать помощь ему пока не смогли. Животное остается вблизи поселка, с какой территории оно туда забрело, также неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о встрече жителей Приморья с тигром в одном из районов края.

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#Новости#Общество#Видео#Дикая природа#Травмы#Приморский край#Олень#Ветеринары#Спасение животных#Партизанский район
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