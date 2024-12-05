Ипотеку с участием материнского капитала предлагает Примсоцбанк

Posted 5 декабря, 04:49
Published 5 декабря, 04:49
Modified 5 декабря, 04:51
Updated 5 декабря, 04:51
Ипотечных программ с участием материнского капитала сейчас достаточно много, чтобы каждый клиент мог подобрать подходящую именно его случаю. У клиентов Примсоцбанка данные продукты стабильно популярны– за 2024 год специалисты финансового учреждения выдали более 2 000 таких кредитов на общую сумму более 1 млрд рублей.
Кроме материнского капитала, семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительные меры региональной и государственной поддержки в размере 450 000 рублей. А для семей, проживающим на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, а также Еврейской автономной области, предусмотрена также социальная поддержка в размере 550 000 рублей. Общая сумма всех средств поддержки семей с детьми может составлять, в зависимости от региона проживания, более 2 млн рублей.
В ипотечном кредитовании можно использовать все виды материнского капитала и средств государственной поддержки — и не только в качестве первоначального взноса или способа погашения уже оформленного ипотечного кредита. Так, программа Примсоцбанка «Материнский капитал плюс» позволяет взять ипотеку только на сумму материнского капитала, что даёт дополнительную возможность семьям, которые покупают жильё за наличные, сэкономить их часть и потратить на ремонт или обзаведение техникой и мебелью. Особенность программы заключается в том, что такой кредит выдается всего на 2-4 месяца с отсрочкой платежа основного долга, а погашение осуществляется за счет средств материнского капитала и/или государственной поддержки.
Оформить такую ипотеку может женщина в декрете — не требуется ни подтверждать доход, ни ждать трехлетнего возраста ребенка. Клиент может приобрести квартиру или же выкупить последнюю долю в ней, а также купить иное жильё. Также важно, что клиентам не нужно ждать перечислений по сертификатам — расчёт с продавцом производится по факту регистрации права собственности, а Банк напрямую работает с ПРФ и сам подаёт запрос на выплату средств материнского капитала.
Узнать подробности, рассчитать размер ежемесячных платежей в зависимости от срока и суммы займа и подать заявку вы можете по ссылке .