vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 04:49

Published 5 декабря, 04:49

Modified 5 декабря, 04:51

Updated 5 декабря, 04:51

Как распорядиться мерой поддержки с максимальной эффективностью?

Ипотеку с участием материнского капитала предлагает Примсоцбанк

5 декабря 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney.

Как распорядиться мерой поддержки с максимальной эффективностью?

Сюжет
Ипотека
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8K572A
Введённый в 2007 году, материнский капитал стал основной мерой государственной поддержки российских семей с детьми, а использование этих средств с целью улучшения жилищных условий — самым распространённым способом распорядиться сертификатом.

Ипотечных программ с участием материнского капитала сейчас достаточно много, чтобы каждый клиент мог подобрать подходящую именно его случаю. У клиентов Примсоцбанка данные продукты стабильно популярны– за 2024 год специалисты финансового учреждения выдали более 2 000 таких кредитов на общую сумму более 1 млрд рублей.

Кроме материнского капитала, семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительные меры региональной и государственной поддержки в размере 450 000 рублей. А для семей, проживающим на территории Приморского, Хабаровского и Камчатского краёв, а также Еврейской автономной области, предусмотрена также социальная поддержка в размере 550 000 рублей. Общая сумма всех средств поддержки семей с детьми может составлять, в зависимости от региона проживания, более 2 млн рублей.

В ипотечном кредитовании можно использовать все виды материнского капитала и средств государственной поддержки — и не только в качестве первоначального взноса или способа погашения уже оформленного ипотечного кредита. Так, программа Примсоцбанка «Материнский капитал плюс» позволяет взять ипотеку только на сумму материнского капитала, что даёт дополнительную возможность семьям, которые покупают жильё за наличные, сэкономить их часть и потратить на ремонт или обзаведение техникой и мебелью. Особенность программы заключается в том, что такой кредит выдается всего на 2-4 месяца с отсрочкой платежа основного долга, а погашение осуществляется за счет средств материнского капитала и/или государственной поддержки.

Оформить такую ипотеку может женщина в декрете — не требуется ни подтверждать доход, ни ждать трехлетнего возраста ребенка. Клиент может приобрести квартиру или же выкупить последнюю долю в ней, а также купить иное жильё. Также важно, что клиентам не нужно ждать перечислений по сертификатам — расчёт с продавцом производится по факту регистрации права собственности, а Банк напрямую работает с ПРФ и сам подаёт запрос на выплату средств материнского капитала.

Узнать подробности, рассчитать размер ежемесячных платежей в зависимости от срока и суммы займа и подать заявку вы можете по ссылке .

#Новости#Общество#Владивосток#Ипотека#Кредитование#Материнский капитал#Жилищные условия#Приморский край#Социальная поддержка#Примсоцбанк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика