Ипотеку с участием материнского капитала предлагает Примсоцбанк

В ипотечном кредитовании можно использовать все виды материнского капитала и средств государственной поддержки — и не только в качестве первоначального взноса или способа погашения уже оформленного ипотечного кредита. Так, программа Примсоцбанка «Материнский капитал плюс» позволяет взять ипотеку только на сумму материнского капитала, что даёт дополнительную возможность семьям, которые покупают жильё за наличные, сэкономить их часть и потратить на ремонт или обзаведение техникой и мебелью. Особенность программы заключается в том, что такой кредит выдается всего на 2-4 месяца с отсрочкой платежа основного долга, а погашение осуществляется за счет средств материнского капитала и/или государственной поддержки.