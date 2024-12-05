Искусственный интеллект помогает хабаровским врачам диагностировать поражения мозга

В планах медицинского учреждения встреча со специалистами Центра речевых технологий для обсуждения расширенных возможностей использования ИИ в медицине. Уже сейчас врачи активно используют недавно внедренный голосовой помощник, который понимает сложные медицинские термины и их комбинации, может переводить устную речь в письменную. Такой помощник применяется для ускорения работы врачей при описании рентгенологических снимков, а недавно стал тестироваться и специалистами функциональной диагностики и кардиологии.