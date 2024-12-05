Искусственный интеллект помогает хабаровским врачам диагностировать поражения мозга

Posted 5 декабря, 08:10
Published 5 декабря, 08:10
Modified 13 декабря, 05:13
Updated 13 декабря, 05:13
Внедрение современных медицинских технологий является важнейшей задачей нацпроекта «Здравоохранение».
Например, в больнице внедрен ИИ-сервис «КТ головного мозга», работу которого постоянно совершенствуют — количество разных погрешностей многократно уменьшилось, а результаты диагностики стали более точными и быстрыми.
— Искусственный интеллект — это один из основных мировых трендов в медицине и важнейшая часть проекта по цифровизации здравоохранения. Мы активно использовали эту систему в период ковидной инфекции для диагностики поражения легких, в последние годы — это диагностика поражения мозга при ишемических и геморрагических инсультах. Это программы, которые не устают, не ошибаются, и во многом помогают нашим докторам. Точность диагностики системы ИИ достигает более 95%, — рассказал Александр Калашников, и. о. главного врача Краевой клинической больницы имени профессора О. В. Владимирцева.
Через обработку ИИ проходят абсолютно все снимки головного мозга. Точность системы позволяет максимально быстро получить результаты обследования, поставить диагноз пациентам, вовремя провести хирургическое лечение и тем самым спасти им жизнь.
— Раньше врачам-рентгенологам приходилось тратить много времени для самостоятельного изучения изображений, менять параметры визуализации исследуемой области, чтобы ничего не пропустить и вовремя обнаружить инсульт. Теперь ИИ помогает сразу заметить какие-то изменения в области. Это облегчает работу не только опытным врачам, но и молодым специалистам, проходящим обучение, а пациенты быстро получают необходимую помощь, - поделился Антон Поляков, заведующий рентгенологическим отделением Краевой клинической больницы имени профессора О. В. Владимирцева.
За год в отделении учреждения выполняется более 20 000 исследований головного мозга, все они обрабатываются сначала через ИИ, а затем анализируются врачом. С подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения в приемный покой больницы ежегодно поступает более 5500 пациентов.
Как отметили в краевом минздраве, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» для улучшения оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в клиническую больницу имени Владимирцева поставлено современное оборудование: компьютерный томограф, ангиографическая установка и магнитно-резонансный томограф. Последний позволяет проводить МРТ-обследование сердца.
В планах медицинского учреждения встреча со специалистами Центра речевых технологий для обсуждения расширенных возможностей использования ИИ в медицине. Уже сейчас врачи активно используют недавно внедренный голосовой помощник, который понимает сложные медицинские термины и их комбинации, может переводить устную речь в письменную. Такой помощник применяется для ускорения работы врачей при описании рентгенологических снимков, а недавно стал тестироваться и специалистами функциональной диагностики и кардиологии.