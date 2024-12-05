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Posted 5 декабря, 11:19

Published 5 декабря, 11:19

Modified 5 декабря, 11:21

Updated 5 декабря, 11:21

Картина дня в Приморье: причина крушения вертолета, опасная рыбалка и вампир на стене

Картина дня в Приморье: причина крушения вертолета, опасная рыбалка и вампир на стене

5 декабря 2024, 11:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Выяснилось, почему вертолет упал в Приморье

Причину крушения вертолета с людьми на борту выяснили в Приморском крае. Комментарий одному из телеграм-каналов дал специалист по безопасности компании, которой принадлежит воздушное судно.

Выяснилась причина крушения экскурсионного вертолета вблизи Владивостока
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Опасный инцидент произошел с рыбаком

Один из любителей удочек, скорее всего, уже пожалел, что отправился на водоем: он мог не вернуться с злосчастной рыбалки.

«Все в крови»: страшный инцидент произошел на подледной рыбалке в Приморье — видео
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Маленький вампир залетел в квартиру владивостокцев

Летучая мышь влетела в раскрытое окно и собралась остаться на зиму в квартире жителей Приморья. Фото необычной гостьи жильцы квартиры поделились в сети.

«Вампир смотрит на меня со стены»: летучая мышь залетела в окно к жителям Приморья
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