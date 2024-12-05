Картина дня в Приморье: причина крушения вертолета, опасная рыбалка и вампир на стене

Posted 5 декабря, 11:19
Published 5 декабря, 11:19
Modified 5 декабря, 11:21
Updated 5 декабря, 11:21
Выяснилось, почему вертолет упал в Приморье
Причину крушения вертолета с людьми на борту выяснили в Приморском крае. Комментарий одному из телеграм-каналов дал специалист по безопасности компании, которой принадлежит воздушное судно.
Опасный инцидент произошел с рыбаком
Один из любителей удочек, скорее всего, уже пожалел, что отправился на водоем: он мог не вернуться с злосчастной рыбалки.
Маленький вампир залетел в квартиру владивостокцев
Летучая мышь влетела в раскрытое окно и собралась остаться на зиму в квартире жителей Приморья. Фото необычной гостьи жильцы квартиры поделились в сети.