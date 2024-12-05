Лучшие из лучших: кудоисты из Владивостока привезли победу из Москвы

Воспитанник спортшколы «Высота» Демид Короткевич взял золото, обойдя соперников из Приморского края и Москвы. Юноши из «Бастиона» заработали еще пять медалей. Александр Мисюра принес команде золото, Гамлет Амбарцумян — серебро, а Виктор Крамаренко, Остап Квитко и Семен Служенко расположились на третьем месте.