Лучшие из лучших: кудоисты из Владивостока привезли победу из Москвы

Posted 5 декабря, 06:27
Published 5 декабря, 06:27
Modified 5 декабря, 06:29
Updated 5 декабря, 06:29
Владивостокские спортсмены продемонстрировали высший пилотаж на Первенстве России по кудо (12+), которое прошло в Москве, сообщает пресс-служба администрации дальневосточной столицы.
Сборная Дальнего Востока, куда вошли приморские кудоисты, одержали уверенную победу в общекомандном зачете. Ученики муниципальных спортивных организаций Владивостока показали отличные результаты, несмотря на мастерство достойных противников.
Воспитанник спортшколы «Высота» Демид Короткевич взял золото, обойдя соперников из Приморского края и Москвы. Юноши из «Бастиона» заработали еще пять медалей. Александр Мисюра принес команде золото, Гамлет Амбарцумян — серебро, а Виктор Крамаренко, Остап Квитко и Семен Служенко расположились на третьем месте.
«Уже не первый год юношеская сборная Дальневосточного федерального округа становится лучшей в России. Мы доказали, что владивостокские спортсмены по этому виду спорта могут составить достойную конкуренцию соперникам на всероссийском и международном уровнях. Упорные тренировки под руководством опытных тренеров приносят свои плоды и помогают уверенно двигаться вперёд. Особенно хочется отметить Юрия Бородия, который уже много лет является наставником наших спортсменов, а также Константина Караульных. Мы довольны результатами борцов и будем стремиться к ещё большим достижениям в будущем», — подчеркнул Вячеслав Иванов, директор муниципальной спортивной школы «Бастион».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке прошел турнир по японским и китайским шахматам.