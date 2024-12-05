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Posted 5 декабря, 06:27

Published 5 декабря, 06:27

Modified 5 декабря, 06:29

Updated 5 декабря, 06:29

Лучшие из лучших: кудоисты из Владивостока привезли победу из Москвы

Лучшие из лучших: кудоисты из Владивостока привезли победу из Москвы

5 декабря 2024, 06:27
Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru.
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В столице России прошли состязания по кудо. Владивостокские ребята показали отличные результаты и стали победителями турнира.

Владивостокские спортсмены продемонстрировали высший пилотаж на Первенстве России по кудо (12+), которое прошло в Москве, сообщает пресс-служба администрации дальневосточной столицы.

Сборная Дальнего Востока, куда вошли приморские кудоисты, одержали уверенную победу в общекомандном зачете. Ученики муниципальных спортивных организаций Владивостока показали отличные результаты, несмотря на мастерство достойных противников.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru

Воспитанник спортшколы «Высота» Демид Короткевич взял золото, обойдя соперников из Приморского края и Москвы. Юноши из «Бастиона» заработали еще пять медалей. Александр Мисюра принес команде золото, Гамлет Амбарцумян — серебро, а Виктор Крамаренко, Остап Квитко и Семен Служенко расположились на третьем месте.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока. vlc.ru
«Уже не первый год юношеская сборная Дальневосточного федерального округа становится лучшей в России. Мы доказали, что владивостокские спортсмены по этому виду спорта могут составить достойную конкуренцию соперникам на всероссийском и международном уровнях. Упорные тренировки под руководством опытных тренеров приносят свои плоды и помогают уверенно двигаться вперёд. Особенно хочется отметить Юрия Бородия, который уже много лет является наставником наших спортсменов, а также Константина Караульных. Мы довольны результатами борцов и будем стремиться к ещё большим достижениям в будущем», — подчеркнул Вячеслав Иванов, директор муниципальной спортивной школы «Бастион».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке прошел турнир по японским и китайским шахматам.

Такого в Приморье не было: турнир во Владивостоке собрал спортсменов со всего мира
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