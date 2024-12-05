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Posted 5 декабря, 07:28

Published 5 декабря, 07:28

Modified 5 декабря, 07:30

Updated 5 декабря, 07:30

Китайская иномарка перевернулась несколько раз в Приморском крае

Машина перевернулась не один раз: китаец попал в жесткую аварию в Приморье — видео

5 декабря 2024, 07:28
Фото: 1MI.

Китайская иномарка перевернулась несколько раз в Приморском крае

Сюжет
Авария
Внедорожник несколько раз перевернулся на трассе в Приморье. Очевидцы сообщают, что никого рядом с авто не видели.

На трассе в Партизанске произошла авария с участием китайского автомобиля «Хавал», который несколько раз перевернулся. В итоге встал на колеса. По словам очевидцев, машина смогла вернуться в вертикальное положение: на трассе автомобиль стоят на колесах, водителя рядом не было.

Видео: vlad_ork.

Местные жители отметили, что на месте аварии не видели никого. Что произошло с водителем и пассажирами, до сих пор неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварийной ситуации, которую создал водитель маршрутного автобуса во Владивостоке.

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