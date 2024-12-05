Машина перевернулась не один раз: китаец попал в жесткую аварию в Приморье — видео

Posted 5 декабря, 07:28
Published 5 декабря, 07:28
Modified 5 декабря, 07:30
Updated 5 декабря, 07:30
На трассе в Партизанске произошла авария с участием китайского автомобиля «Хавал», который несколько раз перевернулся. В итоге встал на колеса. По словам очевидцев, машина смогла вернуться в вертикальное положение: на трассе автомобиль стоят на колесах, водителя рядом не было.
Местные жители отметили, что на месте аварии не видели никого. Что произошло с водителем и пассажирами, до сих пор неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварийной ситуации, которую создал водитель маршрутного автобуса во Владивостоке.