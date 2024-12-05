Машина перевернулась не один раз: китаец попал в жесткую аварию в Приморье — видео

На трассе в Партизанске произошла авария с участием китайского автомобиля «Хавал», который несколько раз перевернулся. В итоге встал на колеса. По словам очевидцев, машина смогла вернуться в вертикальное положение: на трассе автомобиль стоят на колесах, водителя рядом не было.