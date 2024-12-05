Молодые семьи Владивостока получают выплату на приобретение жилья

— В 2025 году мы также планируем предоставить выплату 43 семьям, из которых 29 многодетные и шесть — семьи участников СВО, — подчеркнул Андрей Сергеевич. — Замечу, что предоставление выплаты — это очень гибкий механизм, например, средства можно использовать и как первый взнос за ипотеку, и как вариант погашения основного долга. При этом жилье можно купить в любом районе Приморского края — ведь сегодня много молодых семей живут, например, в Надеждинском районе, а работают во Владивостоке. Условия понятные и доступные. Можно сказать, что за 10 лет программа стала одним из самых эффективных и прозрачных способов улучшения жилищных условий для самой трудоспособной, самой активной части населения Владивостока. Повторюсь: программа стимулирует экономику и краевого центра, и Приморья в целом.