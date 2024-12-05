Молодые семьи Владивостока получают выплату на приобретение жилья

Posted 5 декабря, 06:22
Published 5 декабря, 06:22
Modified 5 декабря, 06:24
Updated 5 декабря, 06:24
— Эта программа стимулирует трудоспособную молодежь, развивает экономику региона, сохраняет кадры именно в нашем городе, — рассказал Андрей Цуренко, начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока. — За 10 лет более 900 молодых семей обзавелись своим жильем.
Андрей Сергеевич подчёркивает: это одна из самых эффективных мер поддержки: она позволяет молодым семьям самостоятельно решать, какое именно жилье они приобретут: купят квартиру, вступят в программу долевого участия, а может быть — построят дом. Это все допустимые механизмы использования социальной выплаты. Кроме того, к полученным средствам можно добавить свои, в том числе материнский капитал, можно взять ипотеку, словом, вариантов множество.
Программа финансируется из бюджета Российской Федерации, Приморского края и Владивостока. Размер выплаты увеличивается с каждым годом: десять лет назад он составлял менее миллиона рублей, а в 2024-м — превышает два миллиона, а в 2025-м составит более трёх миллионов рублей.
Важно отметить, что ежегодно увеличивается финансирование программы, в том числе со стороны федерального и краевого бюджетов. Владивосток выделяет более 33 миллионов рублей; из краевого и федерального бюджета в 2022 году было выделено 105 миллионов, в 2023-м — 107 миллионов рублей, в 2024-м — 117, а в 2025 году заложено уже более 150 миллионов рублей.
Кто может стать участником программы? Молодые семьи — с детьми и без, при этом возраст супругов не должен превышать 35 лет. Разумеется, что могут участвовать и неполные семьи, когда родитель в одиночку воспитывает ребёнка.
Второе важное условие участия в программе — необходимо иметь регистрацию во Владивостоке.
Приоритет в получении выплаты имеют многодетные семьи и участники СВО. Например, в 2024 году 43 семьи получили деньги, из них — 18 многодетных и пять семей, где супруг является участником специальной военной операции.
— В 2025 году мы также планируем предоставить выплату 43 семьям, из которых 29 многодетные и шесть — семьи участников СВО, — подчеркнул Андрей Сергеевич. — Замечу, что предоставление выплаты — это очень гибкий механизм, например, средства можно использовать и как первый взнос за ипотеку, и как вариант погашения основного долга. При этом жилье можно купить в любом районе Приморского края — ведь сегодня много молодых семей живут, например, в Надеждинском районе, а работают во Владивостоке. Условия понятные и доступные. Можно сказать, что за 10 лет программа стала одним из самых эффективных и прозрачных способов улучшения жилищных условий для самой трудоспособной, самой активной части населения Владивостока. Повторюсь: программа стимулирует экономику и краевого центра, и Приморья в целом.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что льготное жильё становится всё более доступным в Приморском крае.