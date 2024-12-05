Обстоятельства смертельной аварии с пассажирским автобусом выясняют в Приморье

Полиция проводит проверку обстоятельств аварии и назначила проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, так как нарушения могут привести к трагическим последствиям. Участники дорожного движения должны избегать вождения в нетрезвом виде, усталости за рулем, превышения скорости и других опасных ситуаций.