Обстоятельства смертельной аварии с пассажирским автобусом выясняют в Приморье

Posted 5 декабря, 01:55
Published 5 декабря, 01:55
Modified 5 декабря, 01:57
Updated 5 декабря, 01:57
Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Аякс во Владивостоке.
Установлено, что 46-летний водитель Toyota Corolla Fielder столкнулся с Toyota Prius и автобусом ЛИАЗ, остановившимися на красный сигнал светофора. Автобус следовал по маршруту №77 «Парк Победы-Океанариум» с пассажирами в салоне.
В результате ДТП водитель универсала получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажиры автобуса не пострадали. Водительский стаж погибшего составлял 22 года, и в 2024 году он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Полиция проводит проверку обстоятельств аварии и назначила проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, так как нарушения могут привести к трагическим последствиям. Участники дорожного движения должны избегать вождения в нетрезвом виде, усталости за рулем, превышения скорости и других опасных ситуаций.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием пассажирского автобуса в Приморье.