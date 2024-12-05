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Posted 5 декабря, 01:55

Published 5 декабря, 01:55

Modified 5 декабря, 01:57

Updated 5 декабря, 01:57

Обстоятельства смертельной аварии с пассажирским автобусом выясняют в Приморье

Обстоятельства смертельной аварии с пассажирским автобусом выясняют в Приморье

5 декабря 2024, 01:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
Автомобилист на полном ходу влетел в автобус с пассажирами на Русском острове в Приморье.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося на улице Аякс во Владивостоке.

Установлено, что 46-летний водитель Toyota Corolla Fielder столкнулся с Toyota Prius и автобусом ЛИАЗ, остановившимися на красный сигнал светофора. Автобус следовал по маршруту №77 «Парк Победы-Океанариум» с пассажирами в салоне.

В результате ДТП водитель универсала получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажиры автобуса не пострадали. Водительский стаж погибшего составлял 22 года, и в 2024 году он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Полиция проводит проверку обстоятельств аварии и назначила проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, так как нарушения могут привести к трагическим последствиям. Участники дорожного движения должны избегать вождения в нетрезвом виде, усталости за рулем, превышения скорости и других опасных ситуаций.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием пассажирского автобуса в Приморье.

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