По факту нападения на бригаду скорой помощи во Владивостоке возбудили уголовное дело

Posted 5 декабря, 08:49
Published 5 декабря, 08:49
Modified 5 декабря, 08:51
Updated 5 декабря, 08:51
В отдел полиции Советского района поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о том, что мужчина насильно удерживал медиков в квартире на Русской во Владивостоке. После оказания помощи пациентке, супруг женщины преградил медикам путь и нанес телесные повреждения одному из фельдшеров.
Медработнику выдали справку для судебно-медицинского обследования, чтобы определить степень тяжести его травм.
48-летнего злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».
Агрессивному мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении на медработников во Владивостоке.