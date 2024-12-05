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Posted 5 декабря, 08:49

Published 5 декабря, 08:49

Modified 5 декабря, 08:51

Updated 5 декабря, 08:51

По факту нападения на бригаду скорой помощи во Владивостоке возбудили уголовное дело

По факту нападения на бригаду скорой помощи во Владивостоке возбудили уголовное дело

5 декабря 2024, 08:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Во Владивостоке агрессивный мужчина напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали на вызов к его жене. В результате понадобилась помощь полиции. Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции Советского района поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о том, что мужчина насильно удерживал медиков в квартире на Русской во Владивостоке. После оказания помощи пациентке, супруг женщины преградил медикам путь и нанес телесные повреждения одному из фельдшеров.

Медработнику выдали справку для судебно-медицинского обследования, чтобы определить степень тяжести его травм.

48-летнего злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Агрессивному мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении на медработников во Владивостоке.

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