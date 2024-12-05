По факту нападения на бригаду скорой помощи во Владивостоке возбудили уголовное дело

В отдел полиции Советского района поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о том, что мужчина насильно удерживал медиков в квартире на Русской во Владивостоке. После оказания помощи пациентке, супруг женщины преградил медикам путь и нанес телесные повреждения одному из фельдшеров.