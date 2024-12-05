Поднимая знамя: гигантский флаг России украсит кампус ДВФУ

Posted 5 декабря, 07:39
Published 5 декабря, 07:39
Modified 5 декабря, 07:41
Updated 5 декабря, 07:41
В настоящее время на участке, где будет установлен 50-метровый флагшток, вырыт котлован, продолжаются работы по устройству фундамента. Объект будет оснащен современным оборудованием: электрической лебедкой для подъема и спуска флага, системой наружной подсветки, обеспечивающей видимость знамени в любое время суток, а также специальными заградительными огнями для обеспечения безопасности воздушного движения.
«Флагшток с российским триколором можно будет увидеть из любой точки парковой зоны ДВФУ, он станет сердцем кампуса нашего университета, будет символом единства сообщества студентов, сотрудников и выпускников», — отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.
Отметим, кампус Дальневосточного федерального университета расположен в одном из красивейших мест страны — на острове Русский на берегу Тихого океана. В распоряжении жителей и гостей кампуса 7 тысяч жилых комнат, 380 учебных аудиторий, конференц-залы на 2,7 тысяч человек, набережная длиной 1200 метров, парковая зона, 3 спорткомплекса, стадион, 2 отдельных тренажерных зала, 3 бассейна и множество открытых площадок для занятий разными видами спорта. Для быстрого перемещения по кампусу все желающие могут воспользоваться бесплатными шаттлами.