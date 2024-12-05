Поднимая знамя: гигантский флаг России украсит кампус ДВФУ

Отметим, кампус Дальневосточного федерального университета расположен в одном из красивейших мест страны — на острове Русский на берегу Тихого океана. В распоряжении жителей и гостей кампуса 7 тысяч жилых комнат, 380 учебных аудиторий, конференц-залы на 2,7 тысяч человек, набережная длиной 1200 метров, парковая зона, 3 спорткомплекса, стадион, 2 отдельных тренажерных зала, 3 бассейна и множество открытых площадок для занятий разными видами спорта. Для быстрого перемещения по кампусу все желающие могут воспользоваться бесплатными шаттлами.