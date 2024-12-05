Повлияет ли иск «Русала» на финансовую устойчивость «Норникеля»?

Иски от «Русал» поступали в судебные органы в 2022 и 2023 годах, а в начале текущего года компания привлекла к процессу Романа Абрамовича. Судебные разбирательства начались по окончании срока действия соглашения между акционерами «Норникеля», в рамках которого «Русал» получал 60% EBITDA компании. Из заявления, размещенного на сайте суда, следует, что за период действия соглашения акционеров «Норникель» выплатил свыше $35 млрд дивидендов (с учетом buyback), при этом более $9 млрд получил «Русал». Об этом сообщает агентство Интерфакс.