Повлияет ли иск «Русала» на финансовую устойчивость «Норникеля»?

Posted 5 декабря, 18:06
Published 5 декабря, 18:06
Modified 5 декабря, 18:08
Updated 5 декабря, 18:08
В материалах содержится информация о действиях, которые «Русал» инкриминирует менеджменту «Норникеля». Согласно документу, все они были предприняты в соответствии со стратегией от 2017 года с согласия всех акционеров, не исключая «Русал». Кроме того, ответчики утверждают, что именно алюминиевый концерн заблокировал ряд ключевых проектов «Норникеля», и считают обвинения в сторону менеджмента безосновательными.
Иски от «Русал» поступали в судебные органы в 2022 и 2023 годах, а в начале текущего года компания привлекла к процессу Романа Абрамовича. Судебные разбирательства начались по окончании срока действия соглашения между акционерами «Норникеля», в рамках которого «Русал» получал 60% EBITDA компании. Из заявления, размещенного на сайте суда, следует, что за период действия соглашения акционеров «Норникель» выплатил свыше $35 млрд дивидендов (с учетом buyback), при этом более $9 млрд получил «Русал». Об этом сообщает агентство Интерфакс.
Большая часть претензий «Русала» касается отчуждения непрофильных активов ГМК «Норникель». Помимо этого, компания требует отстранения Владимира Потанина от руководства. В опубликованных судебных материалах описана позиция «Интерроса». Согласно утверждению ответчиков, продажи непрофильных активов, в частности — авиакомпании NordStar, осуществлялись в соответствии с положениями стратегии защиты компании от санкций. Помимо этого, условия продажи активов согласовали с входившими в СД «Норникеля» представителями «Русала». Ответчик утверждает, что алюминиевый концерн сам предлагал выкупить почти половину акций NordStar по цене, впоследствии названной им в суде заниженной.
Другие непрофильные активы, которые упоминает «Русал» («Логистик-Центр» и ПСМК), тоже были проданы по стоимости, установленной на базе отчета независимого оценщика, а их покупатели существенно не связаны с Владимиром Потаниным.
В ответ на обвинения «Русала» «Интеррос» отметил блокировку «Русалом» стратегически значимых проектов «Норникеля», в том числе — совместного предприятия с «Русской платиной» по освоению месторождений платиноидов, а также отмену спин-оффа Быстринского ГОКа в пользу акционеров «Норникеля». Ссылаясь на близкий к «Интерросу» источник, «Интерфакс» пишет, что «Русал» препятствовал реализации ключевого экопроекта «Норникеля» «Серная программа».