Расчистку дорог контролирует прокуратура в одном из городов Приморья — видео

Posted 5 декабря, 00:54
Published 5 декабря, 00:54
Modified 5 декабря, 00:56
Updated 5 декабря, 00:56
В Спасске-Дальнем около 47 километров дороги не очищены ото льда, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате проверки выявлены нарушения на 40 участках. Четырем организациям, занимающимся обслуживанием дорог, внесены представления.
«Четыре должностных лица вызваны в прокуратуру для возбуждения дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения)», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Также прокуратура контролирует устранение скользкости на дорогах муниципалитета, включая участки на федеральной трассе.
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