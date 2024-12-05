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Posted 5 декабря, 00:54

Published 5 декабря, 00:54

Modified 5 декабря, 00:56

Updated 5 декабря, 00:56

Расчистку дорог контролирует прокуратура в одном из городов Приморья — видео

Расчистку дорог контролирует прокуратура в одном из городов Приморья — видео

5 декабря 2024, 00:54
Фото: prosecutor_pk.
Сюжет
Погода
В Приморском крае продолжается борьба со льдом на дорогах. В Спасске-Дальнем данный процесс взят под контроль прокуратуры.

В Спасске-Дальнем около 47 километров дороги не очищены ото льда, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате проверки выявлены нарушения на 40 участках. Четырем организациям, занимающимся обслуживанием дорог, внесены представления.

«Четыре должностных лица вызваны в прокуратуру для возбуждения дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения)», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также прокуратура контролирует устранение скользкости на дорогах муниципалитета, включая участки на федеральной трассе.

Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что плюсовые температуры и почти 25-градусный мороз провоцирует образование гололедицы в Приморском крае.

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