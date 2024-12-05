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Posted 5 декабря, 04:30

Published 5 декабря, 04:30

Modified 5 декабря, 04:32

Updated 5 декабря, 04:32

Ситуацию со свалкой у трассы в Приморье контролирует прокуратура

Ситуацию со свалкой у трассы в Приморье контролирует прокуратура

5 декабря 2024, 04:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Прокуратура
Жители одного из районов сообщили о том, что у трассы в Приморье образовалась жуткая свалка.

В Дальнегорском городском округе накануне визита прокуратуры края жители сообщили в сети о крупной несанкционированной свалке бытовых отходов, образовавшейся по дороге в село Рудная Пристань. По словам граждан, свалка продолжает увеличиваться с молчаливого согласия ответственных должностных лиц.

Заместитель прокурора края Андрей Трегубов не остался равнодушным к данной ситуации и зафиксировал нарушения, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Информации о пострадавших не поступало. На месте работал эвакуатор.

Он потребовал разобраться в причинах, по которым сигналы населения остаются без внимания. Прокуратура намерена провести проверку и привлечь к ответственности виновных в создании свалки, а также выяснить, почему местные власти не реагируют на обращения граждан.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура контролирует расчистку дорог в крае после циклона.

Расчистку дорог контролирует прокуратура в одном из городов Приморья — видео
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