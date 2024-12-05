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Posted 5 декабря, 04:29

Published 5 декабря, 04:29

Modified 5 декабря, 04:31

Updated 5 декабря, 04:31

Слякоть к вечеру превратится в лед: что происходит на дорогах Приморья? — видео

Слякоть к вечеру превратится в лед: что происходит на дорогах Приморья? — видео

5 декабря 2024, 04:29
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Погода
В Приморском крае складывается неблагоприятная ситуация на дорогах. Жители региона поделились своими впечатлениями с редакцией.

В Спасске-Дальнем качеством обслуживания дорог заинтересовалась прокуратура. По данным ведомства, около 50 километров асфальтового покрытия не очищено ото льда. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к жителям муниципалитета, чтобы узнать о том, какая обстановка наблюдается на сегодняшний день.

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Оказалось, скользкость на дорогах действительно беспокоит местное население. Однако, судя по кадрам, проезжую часть посыпали песком.

Видео: vostokmedia.com.

Стоит отметить, что на федеральной трассе в Спасском районе ситуация намного лучше.

«Подтаяло. Может к вечеру подчистят и ничего не заледенеет вновь. Единственное, машина грязная из-за отсыпки», — отметил автомобилист.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае днем ожидается плюсовая температура, а вечером «лютый» минус вновь обрушится на регион. Погодные качели будут продолжаться, как минимум, несколько дней.

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