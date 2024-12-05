Слякоть к вечеру превратится в лед: что происходит на дорогах Приморья? — видео

В Спасске-Дальнем качеством обслуживания дорог заинтересовалась прокуратура. По данным ведомства, около 50 километров асфальтового покрытия не очищено ото льда. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к жителям муниципалитета, чтобы узнать о том, какая обстановка наблюдается на сегодняшний день.