Слякоть к вечеру превратится в лед: что происходит на дорогах Приморья? — видео

Posted 5 декабря, 04:29
Published 5 декабря, 04:29
Modified 5 декабря, 04:31
Updated 5 декабря, 04:31
В Спасске-Дальнем качеством обслуживания дорог заинтересовалась прокуратура. По данным ведомства, около 50 километров асфальтового покрытия не очищено ото льда. Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к жителям муниципалитета, чтобы узнать о том, какая обстановка наблюдается на сегодняшний день.
Оказалось, скользкость на дорогах действительно беспокоит местное население. Однако, судя по кадрам, проезжую часть посыпали песком.
Стоит отметить, что на федеральной трассе в Спасском районе ситуация намного лучше.
«Подтаяло. Может к вечеру подчистят и ничего не заледенеет вновь. Единственное, машина грязная из-за отсыпки», — отметил автомобилист.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае днем ожидается плюсовая температура, а вечером «лютый» минус вновь обрушится на регион. Погодные качели будут продолжаться, как минимум, несколько дней.