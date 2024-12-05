Тает и замерзает вновь: сложная обстановка на дорогах наблюдается в Приморье — видео

В Приморье наблюдаются температурный качели, — от плюса к «лютому» минусу, — поэтому, противостоять наледи не так уж и просто. Приморец поведал, что от Владивостока до Уссурийска трасса в нормальном состоянии. Однако в других районах автомобилистам нужно быть осторожнее.