Тает и замерзает вновь: сложная обстановка на дорогах наблюдается в Приморье — видео

Posted 5 декабря, 01:16
Published 5 декабря, 01:16
Modified 5 декабря, 01:19
Updated 5 декабря, 01:19
В регионе продолжается активная борьба со льдом на дорогах. Непростая обстановка наблюдается в некоторых городах, на федеральной трассе ситуация тоже не из легких, сообщают местные автомобилисты.
В Приморье наблюдаются температурный качели, — от плюса к «лютому» минусу, — поэтому, противостоять наледи не так уж и просто. Приморец поведал, что от Владивостока до Уссурийска трасса в нормальном состоянии. Однако в других районах автомобилистам нужно быть осторожнее.
«Лед пытаются разбить, но днем все тает, а ночью вновь замерзает. Тяжелая ситуация и для дорожников, и для водителей», — с пониманием поделился мужчина.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильных осадков в Приморском крае не ожидается. Зато «лютые» тридцатиградусные морозы будут властвовать в регионе не менее десяти дней, заявили синоптики.