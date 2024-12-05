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Posted 5 декабря, 01:16

Published 5 декабря, 01:16

Modified 5 декабря, 01:19

Updated 5 декабря, 01:19

Лед сковал федеральные трассы Приморского края

Тает и замерзает вновь: сложная обстановка на дорогах наблюдается в Приморье — видео

5 декабря 2024, 01:16
Фото: 1MI.

Лед сковал федеральные трассы Приморского края

Сюжет
Погода
В Приморском крае жизнь водителей осложнило природное явление. Если днем ездить в регионе более менее комфортно, то ближе к вечеру опасность нарастает.

В регионе продолжается активная борьба со льдом на дорогах. Непростая обстановка наблюдается в некоторых городах, на федеральной трассе ситуация тоже не из легких, сообщают местные автомобилисты.

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В Приморье наблюдаются температурный качели, — от плюса к «лютому» минусу, — поэтому, противостоять наледи не так уж и просто. Приморец поведал, что от Владивостока до Уссурийска трасса в нормальном состоянии. Однако в других районах автомобилистам нужно быть осторожнее.

«Лед пытаются разбить, но днем все тает, а ночью вновь замерзает. Тяжелая ситуация и для дорожников, и для водителей», — с пониманием поделился мужчина.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильных осадков в Приморском крае не ожидается. Зато «лютые» тридцатиградусные морозы будут властвовать в регионе не менее десяти дней, заявили синоптики.

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