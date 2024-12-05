Ухаживал за ним на «заброшке»: мужчина незаконно хранил опасную находку в Приморье

Установлено, что приморец владел пистолетом Марголина. По словам мужчины, он нашел оружие несколько лет назад и решил оставить находку себе. Задержанный спрятал опасный предмет в заброшенном здании и периодически приходил туда, — проверял пистолет и ухаживал за ним.