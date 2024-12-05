Ухаживал за ним на «заброшке»: мужчина незаконно хранил опасную находку в Приморье

Posted 4 декабря, 23:36
Published 4 декабря, 23:36
Modified 4 декабря, 23:38
Updated 4 декабря, 23:38
Житель Хорольского района незаконно хранил огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Установлено, что приморец владел пистолетом Марголина. По словам мужчины, он нашел оружие несколько лет назад и решил оставить находку себе. Задержанный спрятал опасный предмет в заброшенном здании и периодически приходил туда, — проверял пистолет и ухаживал за ним.
На приморца возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, хранение и ношение оружия. Теперь фигурант может лишиться свободы на срок от трех до пяти лет.
«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке осудили мужчину за незаконное приобретение «Сталкера».