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Posted 4 декабря, 23:36

Published 4 декабря, 23:36

Modified 4 декабря, 23:38

Updated 4 декабря, 23:38

Фигурантом уголовного дела за хранение оружия стал житель Приморского края

Ухаживал за ним на «заброшке»: мужчина незаконно хранил опасную находку в Приморье

4 декабря 2024, 23:36
Фото: prim_police.

Фигурантом уголовного дела за хранение оружия стал житель Приморского края

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае мужчина незаконно завладел пистолетом, в тайне ухаживал за ним несколько лет. К слову, ухаживания за опасным предметом могут обернуться лишением свободы.

Житель Хорольского района незаконно хранил огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что приморец владел пистолетом Марголина. По словам мужчины, он нашел оружие несколько лет назад и решил оставить находку себе. Задержанный спрятал опасный предмет в заброшенном здании и периодически приходил туда, — проверял пистолет и ухаживал за ним.

На приморца возбудили уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, хранение и ношение оружия. Теперь фигурант может лишиться свободы на срок от трех до пяти лет.

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе полиции.
Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке осудили мужчину за незаконное приобретение «Сталкера».

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#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#УМВД#Приморский край#Приморец
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