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Posted 5 декабря, 19:37

Published 5 декабря, 19:37

Modified 5 декабря, 19:37

Updated 5 декабря, 19:37

В Москве 11 декабря пройдет отраслевая конференция «Агрохолдинги России»

В Москве 11 декабря пройдет отраслевая конференция «Агрохолдинги России»

5 декабря 2024, 19:37
Фото: 1MI.
11 декабря в столице РФ в 24-й раз состоится конференция «Агрохолдинги России» — ключевое мероприятие проекта «Агроинвестор». На площадке конференции встретятся участники АПК, отраслевые инвесторы, эксперты и бизнес-консультанты, представители Минсельхоза РФ, главы аграрных ведомств и аналитики.

На конференции ведущие специалисты отрасли, аналитики и участники агрорынка займутся подведением итогов уходящего года в сельскохозяйственной отрасли. Будут представлены прогнозы аналитиков на 2025-й год. Также в ходе мероприятия пройдет обсуждение инвестиционной обстановки в агропромышленном секторе, развития экспорта аграрной продукции за последний год, рентабельности производства, новых методов государственного регулирования сельхозрынков и их влияния на бизнес. Спикеры и эксперты конференции расскажут о последних тенденциях в сфере слияний и поглощений и коснутся темы доступности финансового обеспечения для производителей агропродукции и развития страхования в АПК, инвестиций в логистику и инфраструктуру. На повестку будут поставлены и вопросы финансирования процесса цифровизации аграрного сектора и поставок технического оборудования в период санкционного давления. Об этом сообщает inkazan.ru.

Огласив итоги текущего года, спикеры конференции «Агрохолдинги России — 2024» представят прогнозы на ведущих аграрных рынках: в производстве продукции растениеводства, в молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве, а также в переработке мяса и молока. Участники мероприятия обсудят вопросы экспорта продовольствия производства РФ и расскажут о новых предпочтениях потребителей, динамике розничных спроса и продаж, а также о перспективах их роста и сдерживающих факторах.

В списке основных тем конференции — инвестиции в агропромышленном комплексе в условиях высокой ключевой ставки.

Спикеров и других участников конференции «Агрохолдинги России — 2024» ожидает насыщенная деловая программа, уникальные прогнозы и оценки от отраслевых экспертов, участников рынка АПК и крупнейших российских агрохолдингов, а также общение в неофициальном формате. Медиахолдинг 1MI выступит в роли информационного партнера события.

#Общество
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