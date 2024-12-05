В Москве 11 декабря пройдет отраслевая конференция «Агрохолдинги России»

На конференции ведущие специалисты отрасли, аналитики и участники агрорынка займутся подведением итогов уходящего года в сельскохозяйственной отрасли. Будут представлены прогнозы аналитиков на 2025-й год. Также в ходе мероприятия пройдет обсуждение инвестиционной обстановки в агропромышленном секторе, развития экспорта аграрной продукции за последний год, рентабельности производства, новых методов государственного регулирования сельхозрынков и их влияния на бизнес. Спикеры и эксперты конференции расскажут о последних тенденциях в сфере слияний и поглощений и коснутся темы доступности финансового обеспечения для производителей агропродукции и развития страхования в АПК, инвестиций в логистику и инфраструктуру. На повестку будут поставлены и вопросы финансирования процесса цифровизации аграрного сектора и поставок технического оборудования в период санкционного давления. Об этом сообщает inkazan.ru.