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Posted 5 декабря, 11:06

Published 5 декабря, 11:06

Modified 5 декабря, 11:08

Updated 5 декабря, 11:08

Летучая мышь случайно влетела в квартиру жителей Приморского края

«Вампир смотрит на меня со стены»: летучая мышь залетела в окно к жителям Приморья

5 декабря 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney.

Летучая мышь случайно влетела в квартиру жителей Приморского края

Сюжет
Животные
Летучая мышь влетела в раскрытое окно и собралась остаться на зиму в квартире жителей Приморья. Фото необычной гостьи жильцы квартиры поделились в сети.

Летучая мышь выбрала для зимовки уютное место в квартире на улице Майора Филипова во Владивостоке. Хозяева были не слишком рады такому визиту.

Фото: svodka25

В сети жители Приморья активно обсуждают появление необычной гостьи.

В основном комментаторы или говорят о том, что испугались бы соседству с такой мышкой, или называют животное очень милым:

«Какая милота»;
«Я бы все службы вызвала, увидев такую мышку на стене»;
«Не нужно их бояться»;
«У нас такая как-то в гараж залетела, очень мило»;
«Ко мне тоже такие залетали»;
«Еще в дымоход птицы часто залетают, но они не все выживают. Жалко. Погреться ведь летят».

В этом районе в сентябре жители уже жаловались на массовое появление летучих мышей. Специалисты сообщают, что чаще всего в квартиры залетают два вида летучих мышей — двухцветный кожан и алашаньский нетопырь. Последний вид является редким и охраняемым.

Эти летучие мыши, известные как синантропные, предпочитают селиться рядом с человеком. Однако многие из них улетают на зимовку в теплые страны, а некоторые молодые особи остаются и выбирают не самые подходящие места для зимовки, такие как противомоскитные сетки, балконы и даже квартиры.

#Общество#Животные#Квартиры#Москва#Происшествия
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