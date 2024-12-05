«Вампир смотрит на меня со стены»: летучая мышь залетела в окно к жителям Приморья

Posted 5 декабря, 11:06
Published 5 декабря, 11:06
Modified 5 декабря, 11:08
Updated 5 декабря, 11:08
Летучая мышь выбрала для зимовки уютное место в квартире на улице Майора Филипова во Владивостоке. Хозяева были не слишком рады такому визиту.
В сети жители Приморья активно обсуждают появление необычной гостьи.
В основном комментаторы или говорят о том, что испугались бы соседству с такой мышкой, или называют животное очень милым:
«Какая милота»;
«Я бы все службы вызвала, увидев такую мышку на стене»;
«Не нужно их бояться»;
«У нас такая как-то в гараж залетела, очень мило»;
«Ко мне тоже такие залетали»;
«Еще в дымоход птицы часто залетают, но они не все выживают. Жалко. Погреться ведь летят».
В этом районе в сентябре жители уже жаловались на массовое появление летучих мышей. Специалисты сообщают, что чаще всего в квартиры залетают два вида летучих мышей — двухцветный кожан и алашаньский нетопырь. Последний вид является редким и охраняемым.
Эти летучие мыши, известные как синантропные, предпочитают селиться рядом с человеком. Однако многие из них улетают на зимовку в теплые страны, а некоторые молодые особи остаются и выбирают не самые подходящие места для зимовки, такие как противомоскитные сетки, балконы и даже квартиры.