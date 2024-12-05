«Вампир смотрит на меня со стены»: летучая мышь залетела в окно к жителям Приморья

Эти летучие мыши, известные как синантропные, предпочитают селиться рядом с человеком. Однако многие из них улетают на зимовку в теплые страны, а некоторые молодые особи остаются и выбирают не самые подходящие места для зимовки, такие как противомоскитные сетки, балконы и даже квартиры.