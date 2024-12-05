Выяснена причина нападения мужчины на медиков во Владивостоке

Надзорное ведомство поставила на контроль проверку данного инцидента. Предварительно установлено, что бригада СМП прибыла на вызов для оказания помощи горожанке. Однако супруг женщины спровоцировал конфликт из-за того, что медики зашли в квартиру в обуви. Затем разгневанный мужчина применил насилие в отношении фельдшеров.