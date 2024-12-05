Выяснена причина нападения мужчины на медиков во Владивостоке

Posted 5 декабря, 06:37
Published 5 декабря, 06:37
Modified 5 декабря, 06:39
Updated 5 декабря, 06:39
В дальневосточной столице вызов скорой помощи закончился потасовкой. Агрессивный мужчина напал на медиков, затем нанес травму водителю спецавтомобиля. Прокуратура заинтересовалась произошедшим.
Надзорное ведомство поставила на контроль проверку данного инцидента. Предварительно установлено, что бригада СМП прибыла на вызов для оказания помощи горожанке. Однако супруг женщины спровоцировал конфликт из-за того, что медики зашли в квартиру в обуви. Затем разгневанный мужчина применил насилие в отношении фельдшеров.
Также стало известно, что приморец уже написал встречное заявление на сотрудников скорой помощи.
Жители региона изумлены обстоятельствами происшествия.
«Врачи всегда заходят в дом в обуви»;
«Да он нашел бы повод, даже если бы они разулись и еще полы протерли бы»;
«Согласна, таким только повод дай, потом не остановить».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае бригаду скорой помощи встретил мужчина с топором. Жуткая история стала самым запоминающимся эпизодом в работе сотрудницы скорой помощи.