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Posted 5 декабря, 06:37

Published 5 декабря, 06:37

Modified 5 декабря, 06:39

Updated 5 декабря, 06:39

Появились новые подробности нападения мужчины на сотрудников скорой в Приморье

Выяснена причина нападения мужчины на медиков во Владивостоке

5 декабря 2024, 06:37
Фото: 1MI.

Появились новые подробности нападения мужчины на сотрудников скорой в Приморье

Сюжет
Насилие
Житель Владивостока устроил жесткие разборки с фельдшерами, которые прибыли к его жене. В прокуратуре назвали причину агрессивного поведения нетрезвого товарища.

В дальневосточной столице вызов скорой помощи закончился потасовкой. Агрессивный мужчина напал на медиков, затем нанес травму водителю спецавтомобиля. Прокуратура заинтересовалась произошедшим.

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Надзорное ведомство поставила на контроль проверку данного инцидента. Предварительно установлено, что бригада СМП прибыла на вызов для оказания помощи горожанке. Однако супруг женщины спровоцировал конфликт из-за того, что медики зашли в квартиру в обуви. Затем разгневанный мужчина применил насилие в отношении фельдшеров.

Также стало известно, что приморец уже написал встречное заявление на сотрудников скорой помощи.

Жители региона изумлены обстоятельствами происшествия.

«Врачи всегда заходят в дом в обуви»;
«Да он нашел бы повод, даже если бы они разулись и еще полы протерли бы»;
«Согласна, таким только повод дай, потом не остановить».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае бригаду скорой помощи встретил мужчина с топором. Жуткая история стала самым запоминающимся эпизодом в работе сотрудницы скорой помощи.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Насилие#Прокуратура#Скорая помощь#Конфликт#Приморский край#Инцидент#Жители региона
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