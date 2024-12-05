Юрий Трутнев: Сахалинская область — территория с большим инвестиционным капиталом

Компания «Дрон Солюшнс» запустило производство беспилотных летательных аппаратов. Новый завод выпускает беспилотные авиационные системы (БАС) для выполнения задач по контролю акваторий и мониторингу границ. Второе направление — запуск регулярного сообщения по доставке медицинских грузов вместе с «Аврора БАС». В Южно-Сахалинске планируется создание первого в России специализированного хаба. Третье направление — мониторинг лесных пожаров. Кроме того, с помощью производимых дронов можно вести мониторинг и маркирование айсбергов, проводить поисково-спасательные операции в Карском и Баренцевом морях, считать тюленей на Белом море, мониторить ледовую проводку у берегов Сахалина и Хабаровского края. Планируется внедрить БАС в портах и на разных судах, чтобы оценить экономическую эффективность разных сценариев применения. Юрий Трутнев поручил оказать помощь инвестору в реализации данного проекта с использованием мер поддержки.