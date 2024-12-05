Юрий Трутнев: Сахалинская область — территория с большим инвестиционным капиталом

Posted 5 декабря, 00:52
Published 5 декабря, 00:52
Modified 5 декабря, 03:18
Updated 5 декабря, 03:18
Начиная совещание, Юрий Трутнев отметил инвестиционный потенциал островного региона, отметив, что прошлый годы для Сахалина был рекордным по привлечению инвестиций.
«Сахалинская область — территория с большим инвестиционным капиталом. По итогам прошлого года здесь был достигнут рекордный показатель по инвестициям в основной капитал — более 300 млрд рублей. За девять месяцев этого года прирост составил 23% относительно аналогичного периода 2023 года. При этом если пять лет назад нефтегазовые проекты были основным направлением инвестиций, то сейчас доля инвестиций в иных секторах экономики выросла до 72%. Работа по привлечению инвестиций в регион определяет темпы его экономического роста, создает условия для обновления и улучшения социальной сферы, развития территории в целом», — подчеркнул Юрий Трутнев.
На территории Сахалинской области активно применяются государственные меры поддержки, благодаря этому реализуется уже 144 инвестпроекта с общим объемом привлеченных средств около 270 миллиардов рублей, 97 миллиардов из них уже реально вложено. Введено в эксплуатацию 45 предприятий, создано более 7,5 тысячи новых рабочих мест. Действуют две ТОР «Сахалин» и «Курилы», Свободный порт Владивосток, преференциальный налоговый режим на Курильских островах.
Один из крупнейших проектов — «Сахалин-3», направленный на освоение Киринского месторождения на континентальном шельфе Охотского моря. Сегодня это единственное месторождение на российском шельфе, где добыча ведётся с помощью подводного добычного комплекса, без использования платформ и иных надводных сооружений. В настоящее время выполняются работы по расширению обустройства для вывода месторождения на проектную мощность.
На ТОР «Сахалин» реализуется крупный проект по строительству жилого комплекса «Дальневосточный квартал». Объём инвестиций в проект составит 66 миллиардов рублей. В дополнение к новому жилью, общей площадью более 460 тысяч квадратных метров, в Корсакове появятся шесть детских садов, две среднеобразовательные школы, новые объекты торговли и обслуживания населения, десять многоуровневых паркингов, детские и спортивные придомовые площадки. Будет проложена сеть велодорожек и прогулочных пешеходных зон. Новые кварталы озеленят и благоустроят по современным стандартам в рамках единой концепции проекта, получившего название «Сердце Сахалина».
«Реализуемый в рамках долгосрочного плана развития Южно-Сахалинской агломерации и программы „Дальневосточный квартал“ проект „Сердце Сахалина“ преобразит облик Корсакова. Здесь мы создадим пространство для жизни нового уровня, которое будет привлекать в Корсаков людей всех возрастов, придаст новый импульс экономике агломерации. Важной частью проекта станет развитие социальной и инженерной инфраструктуры — здесь при нашем непосредственном участии появятся новые школы, детские сады, востребованные объекты коммерческой инфраструктуры, зоны для активного отдыха и прогулок. На некогда пустовавшей локации появится современный городской квартал, отвечающий всем требованиям современного человека. Уверен, что при поддержке Минвостокразвития России и КРДВ совместно с правительством Сахалинской области мы достигнем намеченных целей и создадим новую точку притяжения для людей», — считает партнер группы «Самолет» Александр Прыгунков.
Компания «Дрон Солюшнс» запустило производство беспилотных летательных аппаратов. Новый завод выпускает беспилотные авиационные системы (БАС) для выполнения задач по контролю акваторий и мониторингу границ. Второе направление — запуск регулярного сообщения по доставке медицинских грузов вместе с «Аврора БАС». В Южно-Сахалинске планируется создание первого в России специализированного хаба. Третье направление — мониторинг лесных пожаров. Кроме того, с помощью производимых дронов можно вести мониторинг и маркирование айсбергов, проводить поисково-спасательные операции в Карском и Баренцевом морях, считать тюленей на Белом море, мониторить ледовую проводку у берегов Сахалина и Хабаровского края. Планируется внедрить БАС в портах и на разных судах, чтобы оценить экономическую эффективность разных сценариев применения. Юрий Трутнев поручил оказать помощь инвестору в реализации данного проекта с использованием мер поддержки.
Важное направление — создание современного портового логистического комплекса в Корсаковском порту. В рамках проекта планируется ремонт и усиление парка специализированной портовой техники; восстановительные работы по реконструкции причалов, зон хранения грузов и подходных транспортных путей; оптимизация системы управления портом и значительного увеличения объёма грузовой базы.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на совещании, отметил, что ежегодный рост инвестиций в островной регион показывает, что взаимодействие между властью и бизнесом налажено и приносит свои плоды.
«Если рассматривать каждый инвестиционный проект отдельно, там есть задачи, которые требуют решения. К примеру, в этом году мы приступили к реконструкции Корсаковского порта. Мы намерены обратиться к инвестору с тем, чтобы ускорить строительные работы. Среди важнейших направлений также — жилищное строительство. На протяжении последних лет на Сахалине и Курилах мы ежегодно вводим по 500 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня оказываем поддержку строительным компаниям, чтобы они могли сохранить и увеличить объемы в условиях повышения ставок. Совместно с банками ищем соответствующее решение и поддерживаем ряд социальных программ по обеспечению жильем, в первую очередь, наших воинов. Совместная работа с инвесторами ведется по множеству направлений. По каждому из них региональное правительство берет на себя часть работы и старается работать на опережение», — считает он.
Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев ещё раз обратил внимание на необходимость поддержки инвесторов и отметил те цели, которых необходимо достичь в результате этой работы.
«Инвесторы вкладывают свои средства в проекты, рискуют, обеспечивают рост экономики нашей страны. Наша задача — помогать им. Делать так, чтобы развивались территории, строились предприятия, создавались рабочие места», — подытожил вице-премьер.