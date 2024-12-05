«За плохой путиной придет хорошая» — итоги рыбного промысла обсудили в Приморье

Кстати, не во всех промысловых регионах ДФО показатели улова лососей снизились. Приморский край, например, увеличил объем вылова. И хотя на фоне регионов-лидеров, таких как Камчатский край и Сахалинская область, по «красной» добыче Приморье выглядит не так внушительно, результат довольно позитивный. Если двумя годами ранее приморские рыбаки смогли добыть около 800 тонн, то уже в эту путину показатели «взлетели» до почти двух тысяч тонн тихоокеанских лососей.