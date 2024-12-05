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Posted 5 декабря, 08:22

Published 5 декабря, 08:22

Modified 5 декабря, 08:24

Updated 5 декабря, 08:24

Отраслевая наука оценит перспективы лососевой путины на 2025 год

«За плохой путиной придет хорошая» — итоги рыбного промысла обсудили в Приморье

5 декабря 2024, 08:22
Фото: vostokmedia.com.

Отраслевая наука оценит перспективы лососевой путины на 2025 год

Сюжет
Рыба
Подведены итоги рыбного промысла на Дальнем Востоке в 2024 году — в целом уловы внушают оптимизм, за исключением лососевой добычи, которая в этот четный год огорчила рыбаков и отраслевую науку.

Лососевого улова хватит

Прошедшая в этом году лососевая путина на Дальнем Востоке не порадовала рыбодобытчиков и отраслевую науку. Несмотря на прогнозы, которые делали ученые, предполагая, что удастся добыть более 320 тысяч тонн тихоокеанских лососей, рыбаки-дальневосточники эту «высоту» взять не смогли.

Кстати, не во всех промысловых регионах ДФО показатели улова лососей снизились. Приморский край, например, увеличил объем вылова. И хотя на фоне регионов-лидеров, таких как Камчатский край и Сахалинская область, по «красной» добыче Приморье выглядит не так внушительно, результат довольно позитивный. Если двумя годами ранее приморские рыбаки смогли добыть около 800 тонн, то уже в эту путину показатели «взлетели» до почти двух тысяч тонн тихоокеанских лососей.

«В целом, хочу сказать, что общий объем добычи на 2025 год мы прогнозируем где-то на уровне пяти миллионов тонн. Это за последние шесть лет где-то средний годовой улов. Даже неудачная лососёвая путина этого года все равно не так сильно сказалась на общем объёме вылова. Этого объёма хватит для внутреннего рынка и, безусловно, для поставок на экспорт», — заявил в ходе очередного заседания Дальневосточного научно-промыслового совета во Владивостоке глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Почему так мало выловили?

Эксперты ВНИРО проанализировали итоги «красной» путины, озвучив причины ошибочного прогноза. В этом промысловом году в Дальневосточном бассейне добыто 235 450,2 тонны лососевых. Ученые подведомственного Росрыболовству Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проанализировали причины отклонения от прогноза. Одним из основных негативных факторов стали климатические изменения, вызвавшие прогрев нагульной акватории, а также изменение гидрологического режима нерестовых рек.

«Из-за температурных аномалий площадь пригодной для нагула лососей акватории снизилась на 36 процентов», — отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин, добавив, что высокая температура воды снижает репродуктивные возможности производителей, а длительное воздействие тепла приводит к гибели икры.

Он сообщил также, что отраслевая наука приступила к подготовке к лососевой путине 2025 года. Специалисты ВНИРО работают над новой концепцией прогнозирования с использованием искусственного интеллекта, которая учтет все факторы.

Фото: vostokmedia.com

Для Приморья рыбная отрасль — системообразующая

В работе заседания принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что рыбная промышленность играет большую роль для Приморского края. Это целый пласт экономики — Приморье сегодня добывает около 20 процентов всей дальневосточной рыбы, обеспечивает поставки как на внутренний рынок, так и иностранным партнерам.

«У нас порядка 11 тысяч человек, жителей Приморья, заняты в рыболовстве. Это 120 миллиардов рублей внутреннего регионального продукта, что составляет вклад порядка 6 процентов. Поэтому для нас рыбного отрасль имеет большое значение и в части содержания градообразующих поселков, и занятости, но и, конечно, размещение тех заказов для судостроительных заводов. Это и строительство судов-краболовов, которое здесь ведет Приморский завод и Восточная верфь. Безусловно, для нас очень важно в последующем осуществлять и судоремонт этих кораблей на наших верфях. Помимо всего прочего, это большие логистические возможности для края, строительство холодильных терминалов, перевалка рыбы, которая идёт через приморские порты. Отрасль имеет большое значение и в обеспечении населения рыбопродукцией, и, безусловно, в создании новых рабочих мест — в транспортных, логистических, судоремонтных, судостроительных, рыбоперерабатывающих и рыбодобывающих направлениях», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил большой вклад науки в развитие рыбопромыслового хозяйства. В крае работает самый крупный научно-исследовательский центр на Дальнем Востоке.

«Научные разработки широко используются в народном хозяйстве, экономике. Рыбохозяйственные институты привлекают молодежь в отрасль, что способствует ее развитию и создает преемственность поколений. В крае работает программа „Профессионалитет“, которая позволяет более подробно изучить новые технологии, получить профессию и трудоустроиться на предприятие с хорошей зарплатой», — заявил Олег Кожемяко.

Основной упор на минтай и сардину иваси

Несмотря на то, что лососевая путина не порадовала отрасль в этом году, Илья Шестаков уверен, что за плохой путиной обязательно придет хорошая. А основные промысловые показатели рыбаки-дальневосточники держат в добыче минтая и сардины-иваси в Охотском море.

«В 2023 году вылов иваси составил более 500 тысяч тонн. В данный момент этот показатель уже превышен на 40 тысяч. Но нам нужно стремиться к советским рекордам — 890 тысяч тонн. Также важный вопрос возобновления промысла сайры», — добавил Илья Шестаков.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что рост цен на красную икру, низкие уловы лососей и пессимистичные прогнозы на промысел будущих периодов — итоги лососевой путины подводят в Приморье и на Дальнем Востоке. Эксперты не склонны к оптимизму — в ближайшие пять-семь лет объемы красной добычи значительно не вырастут.

Куда исчезают лососи: рыбопромышленники Приморья подводят итоги «красной» путины
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