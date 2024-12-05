«Забежал в лифт и начал бить»: неадекват напал на медиков в Приморье

Posted 5 декабря, 04:59
Published 5 декабря, 04:59
Modified 5 декабря, 05:01
Updated 5 декабря, 05:01
Нетрезвый муж жительницы дальневосточной столицы напал на медиков, сообщает пресс-служба Владивостокской скорой. Бригада СМП приехала на вызов к женщине. После осмотра фельдшер начала заполнять документацию и давать рекомендации пациентке. Однако супруг горожанки прервал беседу.
Когда бригада решила покинуть квартиру, агрессивный приморец перегородил проход и начал угрожать им физической расправой, отметили в пресс-службе организации. Буйный товарищ дал пройти фельдшерам только тогда, когда один из них позвонил старшему врачу с просьбой вызвать силовиков.
«Видя состояние и агрессивное поведение мужчины я сразу приняла решение не вступать в конфликт и как можно быстрее уехать с места происшествия. К сожалению, он продолжил нападать и забежал с нами в лифт, где начал бить моего коллегу, который изо всех сил старался защититься. Я успела позвонить водителю, чтобы он ждал нас около машины, и как только лифт остановился, мы быстро побежали в сторону выхода», — рассказывает Евгения Сергеевна.
Агрессор преследовал медиков вплоть до спецавтомобиля, он даже попытался схватить за волосы одного из фельдшеров. Водитель преградил путь нападающему, но тот успел сильно повредить глаз шоферу. Несмотря на травму, мужчина повалил на землю нарушителя порядка, затем прохожие подоспели на помощь, чтобы утихомирить горожанина.
После инцидента бригада отправилась в глазной травмпункт. В медучреждении водителю поставили предварительный диагноз, — повреждение роговиц обоих глаз. Врачи продолжают наблюдение за пострадавшим.
К слову, медработники уже написали заявление на неадекватного приморца. Агрессор ответит за свои деяния перед законом.
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