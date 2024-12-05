«Забежал в лифт и начал бить»: неадекват напал на медиков в Приморье

Агрессор преследовал медиков вплоть до спецавтомобиля, он даже попытался схватить за волосы одного из фельдшеров. Водитель преградил путь нападающему, но тот успел сильно повредить глаз шоферу. Несмотря на травму, мужчина повалил на землю нарушителя порядка, затем прохожие подоспели на помощь, чтобы утихомирить горожанина.