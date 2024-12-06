Активистов экологического движения наградили в Хабаровске

Posted 6 декабря, 00:55
Published 6 декабря, 00:55
Modified 13 декабря, 05:58
Updated 13 декабря, 05:58
Мероприятие было организовано краевым отделением «Всероссийского общества охраны природы», экологическим движением «РазДельный Сбор» при поддержке министерства природных ресурсов региона.
Площадкой для встречи экологических волонтеров стало частное образовательное учреждение «Средняя школа „Азимут“, учащиеся которой вместе со своими родителями и учителями регулярно становятся участниками мероприятий экологической направленности. Приглашены были также „серебряные“ волонтеры.
В рамках встречи прошла викторина, посвященная раздельному сбору отходов и показ картины клуба «Бумеранг» — «Остров Тюлений. Попавшие в петлю», поднимающий одну из самых актуальных тем современности — загрязнение мирового океана и деятельности волонтеров острова Сахалин по спасению морских обитателей от закольцованного мусора. Фильм стал приглашением к разговору о проблеме засорения водных объектов и попадания пластика в море.
Почетные грамоты за подписью председателя «Всероссийского общества охраны природы» Вячеслава Фетисова и памятные знаки «100 лет ВООП» на встрече вручили педагогу ДО КАГНОУ «Кванториум», менеджеру образовательных проектов ХКО ВООП Людмиле Рыжовой, руководителю проекта Svalka Khabarovsk Евгению Корчагину, общественному экологическому инспектору ХКО ВООП Михаилу Тиняеву, старшему преподавателю кафедры общеобразовательных дисциплин ДВФ РГУП Ульяне Сердюк, директору Центральной городской библиотеки им. А. Гайдара Галине Мигда, заместителю начальника отдела комитета по охране окружающей среды минприроды края Елене Филимоновой.
Были отмечены наградами также партнеры экологического движения «РазДельный Сбор» — генеральный директор ООО «Чистая планета» Никита Михалев и директор по развитию компании «Экомир» Комсомольска-на-Амуре Екатерина Рожкова.
— Наш регион отличают сильные добровольческие традиции, в том числе в сфере охраны окружающей среды. Самым массовым мероприятием с участием волонтеров ежегодно становится акция «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология». В 2024 году более 5 тысяч экоактивистов привели в порядок в общей сложности почти 200 км берегов рек и озер на территории края. Вслед за Президентом России Владимиром Путиным, назвавшим добровольцев «достоянием» и «опорой страны», хочу поблагодарить каждого экоактивиста в крае и отметить тот неоценимый вклад, который они вносят в решение актуальных вопросов охраны окружающей среды, — подчеркнул министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.
Добавим, что накануне Дня волонтера, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов вручил председателю Хабаровского краевого отделения ВООП Владимиру Сидорову медаль «100 лет Всероссийскому обществу охраны природы». Знаком за охрану природы России были также отмечены в Москве генеральный директор ООО «Полимер-ДВ» Илья Ларин, управляющий партнер ГК «Да! Девелопмент» Денис Грось и депутат Государственной думы VIII созыва Максим Иванов.