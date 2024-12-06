Активистов экологического движения наградили в Хабаровске

В рамках встречи прошла викторина, посвященная раздельному сбору отходов и показ картины клуба «Бумеранг» — «Остров Тюлений. Попавшие в петлю», поднимающий одну из самых актуальных тем современности — загрязнение мирового океана и деятельности волонтеров острова Сахалин по спасению морских обитателей от закольцованного мусора. Фильм стал приглашением к разговору о проблеме засорения водных объектов и попадания пластика в море.