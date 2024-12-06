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Posted 6 декабря, 08:00

Published 6 декабря, 08:00

Modified 13 декабря, 09:03

Updated 13 декабря, 09:03

Благодаря президентскому нацпроекту в Ванино благоустроен сквер

Благодаря президентскому нацпроекту в Ванино благоустроен сквер

6 декабря 2024, 08:00
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Ванино завершилось благоустройство сквера по улице 5 линия в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость работ составила более 8,5 миллиона рублей.

Теперь у жителей поселка появилась новая точка притяжения для проведения спортивных и культурных мероприятий.

Как подчеркнули в министерстве ЖКХ региона, даже сами сельчане охотно приняли участие в облагораживании нового места досуга. Например, активно благоустраивали сквер студенты Ванинского межотраслевого колледжа. Работы проведены на совесть: были выложены новые дорожки для прогулок, проведены работы по освещению, для тех, кто хочет отдохнуть установлены скамейки.

— Глава государства Владимир Путин поставил задачу — создавать комфортную городскую среду не только в крупных городах, но и в малых поселениях, чтобы у всех жителей было больше стимулов для изменений. В нашем крае продолжаем успешно реализовывать президентский нацпроект, создавая современные комфортные общественные пространства во всех поселениях региона. Новые территории во всю пользуются популярностью местных жителей. Начиная с выбора места благоустройства и дизайн-проекта до активного использования нового общественного пространства, последующего ухода и озеленения — все это фактор вовлеченности жителей в национальные проекты, — отметили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Благоустроить сквер по 5 линии решили сами ванинцы. Эту территорию они выбрали в 2023 году в ходе голосования на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Всего в нем приняли участие более 113 тысяч человек. Сквер стал лидером по количеству поддержавших проект граждан, за него проголосовали более 700 человек.

Отметим, что все работы проводились в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда», за время реализации которого в регионе обновили более 570 территорий на сумму 2 миллиарда рублей, из них 13 в Ванинском районе на общую сумму около 40 миллионов рублей.

В этом году участниками проекта стали 49 муниципальных образований края, жители которых выбрали для благоустройства 90 общественных пространств на общую сумму около 355 миллионов рублей.

#Хабаровский край
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