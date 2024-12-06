Благодаря президентскому нацпроекту в Ванино благоустроен сквер

Благоустроить сквер по 5 линии решили сами ванинцы. Эту территорию они выбрали в 2023 году в ходе голосования на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Всего в нем приняли участие более 113 тысяч человек. Сквер стал лидером по количеству поддержавших проект граждан, за него проголосовали более 700 человек.