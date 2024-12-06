Более 28 тысяч школьников Хабаровского края занимаются в центрах «Точка роста»

Posted 6 декабря, 02:07
Published 6 декабря, 02:07
Modified 13 декабря, 07:10
Updated 13 декабря, 07:10
— Центры образования «Точка роста» создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Они открываются в селах и городах, где численность населения не превышает 50 тысяч человек. Работа центров направлена на расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, повышение качества образования, — рассказали в министерстве образования и науки края.
Центры «Точка роста» в крае имеют разную направленность. Так, 66 из них — цифрового и гуманитарного профилей. Они были открыты в 2019–2020 годах. Так акцент делается на изучении технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности. В «Точках роста» школьники занимаются 3Д-моделированием, шахматами, промышленным дизайном, проектной деятельностью и программированием.
С 2021 года в регионе открыто 142 центра естественно-научной и технологической направленностей. Центры оснащены современным оборудованием: цифровым лабораториями и микроскопами, компьютерным оборудованием, роботами манипуляторами, конструкторами и робототехническими наборами.
Один из участников проекта — школа № 3 поселка Эльбан Амурского района. Там центр «Точка роста» появился в 2022 году.
— С помощью цифрового оборудования ребята вместе с педагогами проводят исследования, делают познавательные открытия и первые шаги в профессию, готовятся к экзаменам и олимпиадам, участвуют в научно-практических конференциях, обмениваются опытом, — прокомментировали в школе № 3 поселка Эльбан.
Напомним, что в рамках нацпроекта «Образование» в Хабаровском крае также создана региональная сеть Центров цифрового образования детей «IT-куб». Она включает два центра в Хабаровске, и по одному в Комсомольске-на-Амуре, селе Восточное Хабаровского района и поселке Чегдомын Верхнебуреинского района.