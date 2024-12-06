Более 28 тысяч школьников Хабаровского края занимаются в центрах «Точка роста»

Центры «Точка роста» в крае имеют разную направленность. Так, 66 из них — цифрового и гуманитарного профилей. Они были открыты в 2019–2020 годах. Так акцент делается на изучении технологии, информатики и основ безопасности жизнедеятельности. В «Точках роста» школьники занимаются 3Д-моделированием, шахматами, промышленным дизайном, проектной деятельностью и программированием.